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16:56 05 Kasım 2018
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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener

    Kandilli'den uyarı: Deprem kadar tsunamiye de dikkat edilmeli

    © AA /
    Bilim
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    Kandilli Müdürü Özener "Marmara'da bir deprem olursa, bu deprem sonucu deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. İstanbul özeli için ya da Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin can ve mal kaybı olarak etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim" dedi.

    Deprem
    © AFP 2018 / PEDRO PARDO
    'İstanbul'da beklenen deprem sonrası tsunami olabilir'
    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Özener, "Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz, zamanını bilememekle birlikte, bu deprem sonucunda deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. İstanbul özeli için ya da Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin can ve mal kaybı olarak etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim" dedi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 150 yıldır, deprem ve tsunami alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptığını anlattı.

    Depremin ardından Bodrum'da 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Muğla ili ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Güney Batı Ege'de hissedildi. Gümbet'te tekneler tsunami dalgaları nedeniyle zarar gördü.
    © REUTERS / Kenan Gürbüz
    Bodrum, deprem sonrası 26 santimetre kaydı
    ‘BU EĞER GÜNDÜZ OLSAYDI, DALGA YÜKSEKLİĞİ BİRAZ DAHA FAZLA OLSAYDI, SADECE EKONOMİK KAYIPLARLA DEĞİL BİZ CAN KAYIPLARI DA YAŞAYABİLİRDİK'

    Özener, 2017'de Bodrum'da meydana gelen deprem neticesinde bir tsunami afetinin meydana geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

    "Bunun boyutları tabii ki Uzakdoğu'da rastladığımız ölçeklerde değildi ama gece meydana gelmiş bir tsunami afetinden bahsediyoruz. Bu eğer gündüz olsaydı, dalga yüksekliği biraz daha fazla olsaydı, sadece ekonomik kayıplarla değil biz can kayıpları da yaşayabilirdik. Türkiye'nin çevresindeki tsunami tehlikesinin hangi boyutlarda kaç metre dalga yüksekliği üretebileceğini hesaplamaya çalıştık. Bir deprem oluyor, tsunami tehlikesi var mı, yok mu? Eğer bir tsunami yaratacağını kendi algoritmamız içinde karar veriyorsak, bunu bize abone olan ülke ve kuruluşlara gönderiyoruz."

    Zakinthos adası deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı
    © REUTERS / COSTAS BALTAS
    Zakinthos adası deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı
    ‘AFETTEN KORUNMAYA HARCANACAK HER 1 LİRA, AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK EKONOMİK KAYIPLARDA 7 LİRANIN AZALMASINI SAĞLAYACAKTIR'

    Tsunami bilgilendirme tatbikatı yaptıklarını ifade eden Özener, olası tsunami senaryolarına göre oluşabilecek dalga yükseklikleriyle ilgili bilgi notlarının ve tsunami bilgilendirme el kitabının internet ortamında tüm kullanıcılara açık olduğunu söyledi. Özener, "Afet risk azaltma çalışmalarında bilim çok önemli bir rol oynamaktadır. Afet risk azaltım çalışmalarının hem afetin ekonomik boyutlarını azalttığı hem de sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşenlerinden birisi olduğu unutulmamalıdır. Afetten korunmaya harcanacak her 1 lira, afet nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıplarda 7 liranın azalmasını sağlayacaktır" dedi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin kendi işlettiği 239 istasyondan ve ikili anlaşmalarla veri alışverişi yaptıkları sismik dataları işleyerek tsunami uyarı mesajı verdiğini anlatan Özener, deniz seviyesi istasyonlarının da sisteme entegre olduğunu söyledi:

    Ataköy - İstanbul
    DHA
    Kandilli'den İstanbul için deprem ve tsunami uyarısı
    ‘EGE VE AKDENİZ'DE BİRÇOK YERDE TSUNAMİ TEHLİKESİYLE İLGİLİ SENARYOLARIMIZ VAR. AMA ŞİMDİDEN 'ŞURADA OLACAK, BURADA OLACAK' DEMEK ÇOK ANLAMLI DEĞİL'

    "Bir tsunami olabilmesi için belirli bir büyüklükte, 6-6.5'lik bir deprem olması gerekiyor. Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz, zamanını bilememekle birlikte, bu deprem sonucunda deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. İstanbul özeli için ya da Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin can ve mal kaybı olarak etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim. Ama öyle yerler var ki Akdeniz'de bir deprem olduğu zaman bizden uzakta bir yerde deprem olabilir, depremden biz etkilenmeyebiliriz

    ama tsunami dalgalarından etkilenebiliriz. Bunlarla ilgili de Ege ve Akdeniz'de birçok yerde tsunami tehlikesiyle ilgili senaryolarımız var. Ama şimdiden 'Şurada olacak, burada olacak' demek çok anlamlı değil. Bir deprem bekliyorsak, özellikle bir denizde, aletsel büyüklüğün üzerindeyse bunun tsunami yaratacağını unutmayalım."

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    Etiketler:
    Deprem, Tsunami, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Bodrum, İstanbul
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