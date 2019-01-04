Rusya’nın Ay’a ve Mars’a uçuşlarda kullanacağı yeni süper ağır roketlerin yapım süresi belirlendi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yeni süper ağır taşıyıcı roketin yapımı ile ilgili detaylı bir programın hazırlandığını duyurdu.

© AFP 2018 / Luis ACOSTA Rusya'nın, Ay'a kuracağı istasyonun inşasına başlayacağı tarih belli oldu

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики — РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 4, 2019

‘Yenisey' adını taşıyacağı belirtilen yeni füzenin Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya ile Progress Roket Uzay Merkezi tarafından tasarlanacağı belirtilen açıklamada, üçüncü kademenin yapımındansa Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

Rusya'nın süper ağır bir roket geliştireceği geçen ağustosta duyurulmuştu. Geçen ay ise Sputnik, roket uzay endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde taşıyıcı roketin RD-171 motorlu 6 yan bloktan ve RD-180 motorlu 1 merkezi bloktan oluşacağını ve yüksekliğinin yaklaşık 100 metre olacağını aktarmıştı.

Rus basınında yer alan haberlere göre birinci kademe olarak Soyuz-5 füzesinin blokları kullanılacak. Üçüncü kademe ise Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nde üzerinde çalışılan Angara-5V füze projesi çerçevesinde geliştirilecek.

© REUTERS / Shamil Zhumatov Soyuz uzay araçları bu yıl rekor kıracak: 216 günlük görev

Yenisey'in ilk kez Rusya'nın doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden 2028'de fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve gerekli altyapının inşası için yapılacak giderler yaklaşık 1.5 trilyon ruble (yaklaşık 22 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Yeni füze ağırlıklı olarak Ay'a ve Mars'a yapılacak uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.