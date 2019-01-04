Rusya’nın Ay’a ve Mars’a uçuşlarda kullanacağı yeni süper ağır roketlerin yapım süresi belirlendi

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики — РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 4, 2019
Rusya'nın süper ağır bir roket geliştireceği geçen ağustosta duyurulmuştu. Geçen ay ise Sputnik, roket uzay endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde taşıyıcı roketin RD-171 motorlu 6 yan bloktan ve RD-180 motorlu 1 merkezi bloktan oluşacağını ve yüksekliğinin yaklaşık 100 metre olacağını aktarmıştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre birinci kademe olarak Soyuz-5 füzesinin blokları kullanılacak. Üçüncü kademe ise Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nde üzerinde çalışılan Angara-5V füze projesi çerçevesinde geliştirilecek.
Yenisey'in ilk kez Rusya'nın doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden 2028'de fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve gerekli altyapının inşası için yapılacak giderler yaklaşık 1.5 trilyon ruble (yaklaşık 22 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Yeni füze ağırlıklı olarak Ay'a ve Mars'a yapılacak uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.
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