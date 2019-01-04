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08:26 06 Ocak 2019
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    Federal Uzay Ajansı (Roskosmos)

    Rusya’nın Ay’a ve Mars’a uçuşlarda kullanacağı yeni süper ağır roketlerin yapım süresi belirlendi

    © Sputnik / Grigori Sisoyev
    Bilim
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    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yeni süper ağır taşıyıcı roketin yapımı ile ilgili detaylı bir programın hazırlandığını duyurdu.

    Ay
    © AFP 2018 / Luis ACOSTA
    Rusya'nın, Ay'a kuracağı istasyonun inşasına başlayacağı tarih belli oldu
    ‘Yenisey' adını taşıyacağı belirtilen yeni füzenin Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya ile Progress Roket Uzay Merkezi tarafından tasarlanacağı belirtilen açıklamada, üçüncü kademenin yapımındansa Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

    Rusya'nın süper ağır bir roket geliştireceği geçen ağustosta duyurulmuştu. Geçen ay ise Sputnik, roket uzay endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde taşıyıcı roketin RD-171 motorlu 6 yan bloktan ve RD-180 motorlu 1 merkezi bloktan oluşacağını ve yüksekliğinin yaklaşık 100 metre olacağını aktarmıştı.

    Rus basınında yer alan haberlere göre birinci kademe olarak Soyuz-5 füzesinin blokları kullanılacak. Üçüncü kademe ise Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nde üzerinde çalışılan Angara-5V füze projesi çerçevesinde geliştirilecek.

    Soyuz MS-02
    © REUTERS / Shamil Zhumatov
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    Yenisey'in ilk kez Rusya'nın doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden 2028'de fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve gerekli altyapının inşası için yapılacak giderler yaklaşık 1.5 trilyon ruble (yaklaşık 22 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Yeni füze ağırlıklı olarak Ay'a ve Mars'a yapılacak uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.

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    Etiketler:
    Angara-5V füzesi, Soyuz, Rus Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi, Sputnik, RKK Energiya, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Dmitriy Rogozin, Rusya
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