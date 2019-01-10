Yörüngeden çıkartılan Rus askeri uydusu atmosferde kül oldu

SatTrackCam Leiden isimli gözlem sitesinin aktardığına göre, Rusya'nın füze saldırıları hakkında uyarı veren askeri uydusu Kosmos-2430, yörüngeden çıkarak atmosferde yandı.
Kuzey Amerika Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da uydunun 5 Ocak'ta yörüngeden çıkıp ortadan kaybolduğunu aktardı.
Açıklamada "5 Ocak saat 09.48'te Rus askeri uydusu Kosmos-2430 planlı bir şekilde yörüngeden çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada uydunun atmosferde tamamen yandığı ve 2012 yılında Rus ordusunun yörünge kuvvetleri arasından çıkarıldığı vurgulandı.
Kosmos-2340 2007 yılında yörüngeye fırlatılmıştı.
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