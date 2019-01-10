Yörüngeden çıkartılan Rus askeri uydusu atmosferde kül oldu

Rusya’nın füze saldırıları hakkında uyarı veren askeri uydusu Kosmos-2430 yörüngeden çıktı ve atmosferde yandı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nden, uydunun yörüngeden planlı olarak çıkartıldığı açıklaması geldi.

SatTrackCam Leiden isimli gözlem sitesinin aktardığına göre, Rusya'nın füze saldırıları hakkında uyarı veren askeri uydusu Kosmos-2430, yörüngeden çıkarak atmosferde yandı.

Kuzey Amerika Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da uydunun 5 Ocak'ta yörüngeden çıkıp ortadan kaybolduğunu aktardı.

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Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise bu bilgiler doğrulanarak, uydunun plan çerçevesinde yörüngeden çıkartıldığını ifade edildi.

Açıklamada "5 Ocak saat 09.48'te Rus askeri uydusu Kosmos-2430 planlı bir şekilde yörüngeden çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada uydunun atmosferde tamamen yandığı ve 2012 yılında Rus ordusunun yörünge kuvvetleri arasından çıkarıldığı vurgulandı.

Kosmos-2340 2007 yılında yörüngeye fırlatılmıştı.