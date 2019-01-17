Çin'in Ay'a gönderdiği tohumlar öldü: Soğuk havaya dayanamadılar

Ancak tohumlar, yüzey Güneş ışığına dayansa da, geceyle birlikte —170 dereceye düşen sıcaklık, tohumların ölümüne yol açtı.
'AY GECESİNE DAYANAMAZLARDI'
Deneyi yöneten bilim insanlarından, Chongqing Üniversitesi'nden Prof. Xie Gengxin, yaptığı açıklamada tohumların ölmesinin beklendiğini söyledi ve "Kutudaki yaşam Ay gecesine dayanmazdı" dedi.
Çang'ı-4, iniş yaptığı bölgenin gece dönemine girmesiyle birlikte geçen pazar uyku moduna alınmıştı. Uydu, yaklaşık iki hafta süreceği bilinen Ay gecesinin sonlanmasının ardından yeniden uyandırılacak.
AY ÜZERİNDE İLK DENEME
Uzayda tohum filizlendirilmesi daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarca gerçekleştirilse de, Çang'ı-4 tarafından yapılan bu deney, Ay üzerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle bir ilk.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xie, "Daha önce böyle bir deneyimimiz olmamıştı, Dünya üzerinde mikro yerçekimi ve kozmik radyasyon gibi ay ortamını simüle edemedik" dedi.
UMUT MEYVE SİNEKLERİNDE
Meyve sineği yumurtalarının durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bilim insanlarının umudu ise, yumurtalarla birlikte bir ekosistem modeli canlandırmak.
Xie ayrıca, Çinli haber sitesi Inkstone'a yaptığı açıklamada "Meyve sinekleri genel olarak tembeldir, gelmeyebilirler" ifadelerini kullandı ve Eğer yumurtadan çıkmazlarsa, bunu yapmak için başka fırsatları olmayacağını belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)