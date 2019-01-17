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12:52 17 Ocak 2019
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    Çin - Ay - Tohum

    Çin'in Ay'a gönderdiği tohumlar öldü: Soğuk havaya dayanamadılar

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    Bilim
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    Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'le birlikte götürülen ve filizlendiği gözlemlenen tohumların, sıcaklığın azalmasının ardından öldüğü bildirildi.

    NASA
    © Fotoğraf :
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    Ay'a gönderilen pamuk tohumları, keşif aracında suni bir ortamın yaratıldığı kapalı bir kutunun içinde tutuluyordu ve Dünya'daki kontrol merkezinden verilen komutun ardından sulanarak filizlenmişti.

    Ancak tohumlar, yüzey Güneş ışığına dayansa da, geceyle birlikte —170 dereceye düşen sıcaklık, tohumların ölümüne yol açtı.

    'AY GECESİNE DAYANAMAZLARDI'

    Deneyi yöneten bilim insanlarından, Chongqing Üniversitesi'nden Prof. Xie Gengxin, yaptığı açıklamada tohumların ölmesinin beklendiğini söyledi ve "Kutudaki yaşam Ay gecesine dayanmazdı" dedi.

    Çang'ı-4, iniş yaptığı bölgenin gece dönemine girmesiyle birlikte geçen pazar uyku moduna alınmıştı. Uydu, yaklaşık iki hafta süreceği bilinen Ay gecesinin sonlanmasının ardından yeniden uyandırılacak.

    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkan Yardımcısı Vu Yenhua
    © AFP 2018 / Greg Baker
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    Uyduya bağlı gengin araç Yutu-2'nin de, Güneş'ten gelen ve 120 dereceye kadar ulaşabilen sıcaklıklarla başa çıkmak için 'gündüz uykusuna' yatması gerekmişti.

    AY ÜZERİNDE İLK DENEME

    Uzayda tohum filizlendirilmesi daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarca gerçekleştirilse de, Çang'ı-4 tarafından yapılan bu deney, Ay üzerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle bir ilk.

    Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xie, "Daha önce böyle bir deneyimimiz olmamıştı, Dünya üzerinde mikro yerçekimi ve kozmik radyasyon gibi ay ortamını simüle edemedik" dedi.

    Ay
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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    Ay'apamuğun yanı sıra patates tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları içeren toprak da götürülmüştü, patates tohumu ve maya ile ilgili herhangi bir filizlenme işareti gözlemlenmedi.

    UMUT MEYVE SİNEKLERİNDE

    Meyve sineği yumurtalarının durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bilim insanlarının umudu ise, yumurtalarla birlikte bir ekosistem modeli canlandırmak.

    Xie ayrıca, Çinli haber sitesi Inkstone'a yaptığı açıklamada "Meyve sinekleri genel olarak tembeldir, gelmeyebilirler" ifadelerini kullandı ve Eğer yumurtadan çıkmazlarsa, bunu yapmak için başka fırsatları olmayacağını belirtti.

    Etiketler:
    yaşam koşulları, tohum, Çang'ı-4, Inkstone, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Chongqing Üniversitesi, Xie Gengxin, Ay, Çin
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