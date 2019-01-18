DSÖ, 2019’da dünyayı tehdit edecek en büyük 10 tehlikeyi yayınladı

DSÖ, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.
Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor.
The 🌍 is facing multiple health challenges.— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 15, 2019
10 health issues WHO will tackle in 2019:
1⃣Air pollution & Climate change
2⃣Noncommunicable diseases
3⃣Influenza
4⃣Vulnerable settings
5⃣Antimicrobial resistance
6⃣Ebola
7⃣Primary health care
8⃣Vaccines
9⃣Dengue
🔟HIV#HealthForAll pic.twitter.com/5Hh5sruuCo
‘1.6 MİLYARDAN FAZLA İNSAN, TEMEL GEREKSİNİMLERİNE BİLE ULAŞAMIYOR'
DSÖ'ya göre, 2030 — 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.
Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:
— Aşı olmaya karşı direnç
— Küresel grip salgını
— Hava kirliliği ve küresel ısınma
— Bulaşıcı olmayan hastalıklar
— Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
— Mikroplara karşı dayanıklılık
— Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
— Yetersiz temel sağlık hizmetleri
— Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
— AIDS (HIV)
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