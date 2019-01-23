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12:49 23 Ocak 2019
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    Türkiye'den Antarktika'ya yerli ve milli OMGİ

    Türkiye Antarktika'ya OMGİ kuracak, araştırma yapacak

    © Fotoğraf : İHA
    Bilim
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antartika’da meteorolojik çalışmalar yapmanın önemine değinerek, “Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız” dedi. Bu kapsamda Antarktika kıtasına OMGİ kurulacak ve iki yıl boyunca veri toplanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 29 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

    Havalimanı / Havaalanı
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen 1. Ulusal Antartika Bilim Seferi ile 2. Ulusal Antartika Bilim Seferleri'ne diğer ülkelerin üslerinde ve gözlemci statüsünde iştirak eden Türkiye, bu yıl ilk defa geçici "Türk Bilim Üssü" kurma çalışmaları gerçekleştirecek.

    Yaklaşık bir ay sürecek 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi'nde çeşitli üniversitelerden katılan bilim insanın yanı sıra bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nden Mühendis Mehmet Yıkılmaz da görev yapacak. Toplam 11 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan projede Türkiye'nin "Ulusal Kutup Programı" çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında Antartika kıtasına 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kuracak. Bir kısmı yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de üretilen cihazların, yurt dışından temin edilen ürünlerle Türk mühendisleri tarafından sistem mühendisliği yapılarak entegre edilmesiyle oluşturulan OMGİ'lerden iki yıl boyunca veri elde edilecek.

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    OMGİ'lerden alınacak rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik parametreler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla MGM merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm bu gözlem verileri daha sonra araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın Antartika'da olan 30 ülkeden biri olma misyonuyla beraber biz de Antartika'da kurulacak Türk Üssü'ne Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'müzden bir arkadaşımızı gönderiyoruz. Orada 40 gün boyunca kalacak. İnşallah yakın bir zamanda da hızlı bir şekilde danışman ülke statüsü alıp Antartika'daki kalıcı çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz olmak üzere Antarktika'ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

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    1 Aralık 1959'da imzalanan Antartika Antlaşması ile kıtanın yönetimi bugün itibarıyla 29'u danışman, 24'ü gözlemci ülke statüsünde olmak üzere toplam 53 ülkeye ait. Türkiye ise "gözlemci ülke" statüsünde bulunuyor. Türkiye, Antartika'ya düzenlediği bilimsel seferler ve çalışmalarının ardından "danışman ülke" statüsü elde etmeyi hedefliyor.

    Antartika Bilim Seferine katılacak personele geçtiğimiz Kasım ayında Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından "Beyaz Kıta"da zorlu koşullarda yaşayabilmeleri için çeşitli eğitimler verildi. Kıtaya ulaşımda yolculuğun yüzde 80'i denizde geçtiği için katılımcılara gemide yaşam, hızlı bot kullanımı, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, temel ilk yardım eğitimi gibi bilgiler aktarıldı.

    Etiketler:
    bilim, Meteoroloji, araştırma, OMGİ, Mühendis, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bekir Pakdemirli, Recep Tayyip Erdoğan, Antartika, Türkiye
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