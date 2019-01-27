Rusya, ABD’ye ait bir uydunun aylardır uzayda manevra yaptığını tespit etti

Rusya Astro Uzay Merkezi’nden yapılan açıklamada Rus uzay izleme sistemlerinin 2018’den beri ABD’ye ait tali bir uydunun uzayda manevralar yaptığını tespit ettiği belirtildi.

Sputnik’in eline ulaşan Rusya Astro Uzay Merkezi’ne ait bir belgeye göre Rusya’nın yakın Dünya uzay çevresindeki zararlı durumlara yönelik otomatik uyarı sistemi, ABD’ye ait EAGLE taşıyıcı askeri uydusundan 23 Nisan 2018’de USA-285 ve USA-286 tali uydularının ayrıldığını saptadı.

Uyduların hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde yörünge hareketlerinde beklenmedik değişiklikler gözlendi. Uydulardan birinin o tarihten bu yana manevralar yaptığı tespit ediliyor.

Astro Uzay Merkezi daha önce de 4 adet USA GSSAP askeri uydularında yoğun hareketlilik tespit ettiğini açıklamıştı.