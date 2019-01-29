Çin'deki bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiası

Çinli bilim adamı Hı Cienkui'in genleriyle oynanmış bebeklerle ilgili araştırmasını, basında yer almadan aylar önce Nobel ödüllü bilim adamı Craig Mello ile paylaştığı öne sürüldü.

© REUTERS / National Human Genome Research Institute Çin’de DNA’ları değiştirilmiş biçimde doğan çocuklar tepkilere neden oldu

Associated Press'in (AP) ulaştığı elektronik postalara dayandırdığı haberinde, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını ve genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin geçen yılın kasım ayında dünyaya geldiğini ileri süren Hı'nın araştırmasını, Nisan 2018'de Massachusetts Üniversitesinden bilim adamı Mello ile paylaştığı bilgisi yer aldı.

Hı'nın "Başarı!" başlıklı e-postasında deneyinin hamilelikle sonuçlandığı bilgisini geçen yılın nisan ayında Mello ile paylaştığı belirtilen haberde, Mello'nun Hı'ya gönderdiği e-postada bu deneye karşı olduğunu ve Hı'nın genlerini değiştirdiği bebeklerin hayatını tehlikeye attığını yazdığı ifade edildi.

Mello, Hı'ya gönderdiği mesajında "Bunu neden yaptığını anlamıyorum. Umarım hastan sağlıklı bir hamilelik geçirir" ifadelerini kullandı.

Hı'nın araştırmasını kesinlikle onaylamadığını vurgulayan Mello'nun, Hı'nın biyoteknoloji şirketi Direct Genomics'in bilimsel danışma kurulundan aralık ayında istifa ettiği kaydedildi.

2006 Nobel Tıp Ödülü, "genetik bilginin akışının denetlenmesiyle" ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Andrew Z. Fire ve Craig Mello'ya verilmişti.