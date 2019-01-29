Çocuğa şaplak atmak kriminal ve anti sosyal davranışlara yol açıyor

Yapılan bir araştırmaya göre ‘disipline sokma' gerekçesiyle şaplak atılan ya da fiziksel şiddetin farklı türlerine maruz kalan çocuklar, yetişkinlik döneminde anti sosyal ve kriminal davranışlara eğilimli olabiliyor. Bu eğilim, yalnızca ciddi şekilde kötü muameleye maruz kalmakla değil fiziksel olarak kınanmakla bağlantılı.
Araştırmacılar ABD'de Nisan 2012 — Haziran 2013 tarihleri arasında 36 binden fazla yetişkinden toplanan verileri değerlendirdi. Katılımcılara çocukluklarında sert fiziksel cezaya ya da kötü muameleye maruz kalıp kalmadıkları soruldu.
Bu kişilere ayrıca tekrarlayan şekilde yalan söyleme, zevk için başkalarını yanıltma, plan yapamama, dürtüsel hareket etme, fiziksel kavgalarla sonuçlanan tekrarlayan saldırganlık ve kendisinin veya bir başkasının güvenliğini göz ardı etme gibi anti sosyal kişilik bozuklukları belirtilerine dair bazı sorular yöneltildi.
ANTİ SOSYAL DAVRANIŞLARIN YARISI FİZİKSEL ŞİDDET KAYNAKLI
Bilim insanları, ABD'deki anti sosyal davranışların yüzde 47.3'ünün fiziksel disiplin ve / veya kötü muamele ile bağlantılı olabileceğini ve bu oranın erkekler için yüzde 45.5'e düştüğünü belirtiyorlar.
PARA ÇALMA, FİZİKSEL SALDIRI OLASILIĞI ARTIYOR
Araştırmada atıf yapılan benzer çalışmalar da şaplak atılan, ceza olarak sabun ya da acı sos yedirilen çocukların yetişkinliklerinde aile üyesi olmayan bir kişiye vurma, fiziksel saldırıda bulunma ya da para çalma ihtimallerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştu.
Bilim insanlarının bulgularına göre fiziksel cezalandırma bilişsel gelişimini de yavaşlatarak çocukların okulda başarılı olma olasılığını azaltıyor.
20'den fazla ülkede şaplak atmak dahil olmak üzere fiziksel cezalandırma yöntemleri suç kapsamında.
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