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13:14 29 Ocak 2019
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    Kenevirden üretilen x-Ray

    Kenevirden x-Ray cihazı ürettiler: 'Radyasyonu engelliyor'

    © AA / Ahmet Bolat
    Bilim
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    İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretildi. TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, "Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz. Kenevir radyasyonu engelliyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir üretimindeki mesajlarının ardından kamu kurumları, iş dünyası ve girişimciler kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalara başladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    Tohumu, lifleri, kökü ve yaprağından 50 bin çeşit sanayi malı üretilebilen kenevirin endüstriyel boyutlarına ilişkin farkındalık artarken, Türkiye'de halihazırda kenevir kompozitlerden nihai ürün üretmeyi başaran bir şirket de ortaya çıktı.

    AA'nın haberine göre, iki girişimci tarafından kurulan Türk araştırma şirketi TechnoArge'nin havacılık, otomotiv ve inşaat sanayisi gibi onlarca sektörü doğrudan etkileyen kompozit sanayisinde 'kenevir kompozitler' ile ilgili 3 yıldır çalışma yaptığı ortaya çıktı.

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde faaliyet gösteren şirket, kenevirden yaptığı kompozitlerle (farklı malzemelerin yeni bir özellik göstermesi için bir araya getirilmesi) kurşun geçirmez zırh, x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı üretiyor.

    TechnoArge, kenevir kompozitler konusunda ulusal ve küresel ölçekte patent başvurularını da yaptı.

    'ENDÜSTRİYEL KENEVER LİFİ RADYASYONU EMİYOR'

    TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, şirket olarak 19 yıldır toplum sağlığına odaklanan inovasyonlar yaptıklarını ve bu kompozitleri toplum sağlığını gözetecek şekilde kullandıklarını ifade ederek, kompozit yapımında kullanılan endüstriyel kenevir lifinin radyasyonu emdiğini söyledi.

    Kenevir
    © AA /
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    Gökçimen, daha çok halk sağlığı ile ilgili icatlar yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde olmayan yenilikleri, inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımızı Türkiye'de pek satamıyoruz. Daha çok yurt dışına talep üzerine yapıyoruz" dedi.

    Son günlerde Türkiye'de kenevir konusunun çok meşhur olduğunu dile getiren Gökçimen, "Kenevir konusunu aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Dünyada kompozit kenevirde çok çok ilerideyiz. Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz. İkisini birleştirmemiz çok işe yaradı. Kenevir radyasyonu engelliyor. 'Havalimanlarındaki valiz kontrollerinde radyasyon riskini hem sıfıra indirelim hem de bu valizleri dezenfekte edelim' diye yola çıktık. Çok da başarılı oldu. Artık havalimanlarında insanların valizi güvenlik için x-Ray'den geçerken, aynı zamanda dezenfekte de edilecek. Bu ürün 'top' noktalara gelecek" diye konuştu.

    Kenevir kompozitlerden yaptıkları x-Ray cihazlarının 144 ülkeyle uyumlu patentini aldıklarını belirten Özler, cihazın saniyeler içinde valizi dezenfekte ederek güvenlik etiketi yapıştırdığını söyledi.

    'OTOMOTİV YAN SANAYİSİNE TAMPON VE İÇ AKSAM ÜRETME PLANIMIZ VAR'

    Fatih Altaylı
    © AA /
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    TechnoArge Genel Müdürü Gökçimen, dünyada biyolojik güç sahiplerinin sözünün geçtiğini, insanların artık silahla değil, virüsle öldürüleceğini belirterek, "TechnoArge olarak tamamen özel, devletten teşvik almayan ama ülkemiz için çok yeni inovasyonlar yapan bir firmayız. 20 yıla yakındır sağlık konularıyla, 3 yıldır da kenevirle ilgileniyoruz. Kenevirin kompozit kullanımıyla ilgili çalışmaların çoğunu başardık. Kamu, özel sektör temsilcileri ve genç girişimcileri bekliyoruz. Her şeyi, hiçbir karşılık beklemeden paylaşmak istiyoruz. Tecrübe paylaşımına hazırız. Bu alanı genişletmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

    Gökçimen, kenevir kompozitlerden otomotiv yan sanayisine tampon ve iç aksam üretme planları bulunduğunu, bunu bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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    Etiketler:
    Radyasyon, valiz, kompozit, Otomotiv, Havaalanı, X-Ray, Kenevir, TechnoArge, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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