Sibiryalı bilim insanları 'minik beyinler' geliştirdi

© Flickr / A Health Blog Şifrelerini sürekli unutanlara müjde: Beyin dalgalarınız sizin yerinize hatırlayacak

Rusya Bilimler Akademisi'nin ‘Sibirya'da Bilim' isimli yayınına göre, gerçek organların yapısına son derece yakın üç boyutlu yapay dokular üretildi. Söz konusu dokular laboratuvar ortamında üç ay yaşayabildikleri gibi, ortalama 5 milimetre boyuta sahipler. Bunun yanı sıra bilim insanları, aynı yöntem ile insan embriyosu üretmeyi de başardı.

Beyin organellerinin GHE'nin ontogenezin moleküler mekanizmasında meslektaşlar yardımıyla üretimi, araştırma asistanı Tatyana Şnayder tarafından yürütüldü. Şnayder, ürettikleri beyin organelleri aracılığıyla beyin üzerine yürütülecek deneylerin kurgu boyutundan çıkacağını belirtti. Zira beyin, kafatasının içerisine güvenle saklandığından ötürü önceleri üzerinde deney yapmak oldukça güçtü.

ZİKA İNCELEMELERİNDE KULLANILABİLECEK

© AFP 2018 / Apu Gomes Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir 6

Çalışma, şizofreni ve Alzheimer gibi zihinsel bozuklukların oluşum süreçlerini incelemek için de son derece iyi bir yöntem. Aynı zamanda, 2014 yılında salgına yol açan Zika virüsünün mekanizmasını incelenmesinde de kullanılabilecek.

Minik beyinleri geliştirecek doğru ortam koşullarını bulmak bilim insanlarının yaklaşık birkaç ay aldı ancak nihayetinde söz konusu teknoloji başarıyla işliyor.

Rusya Bilimler Akademisi'nin Sibirya'daki Genetik ve Hücrebilim Enstitüsü (GHE),minik beyinleri ‘Contactin 6' proteiniyle kodlanan ‘CNTN6' geninin insan beyninin gelişimi üzerindeki etkisini incelemek üzere geliştirdi. Zira söz konusu gen, zekâ geriliğine sahip birtakım insanlarda çalışmayabiliyor. Araştırmacılar, bu çığır açacak gelişmenin embriyoner evrenin en erken dönemlerinden biri olabileceğini ileri sürüyor. Elde edilen veriler, çocuğun karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarının tespit edildiği doğum öncesi taraması esnasında da kullanılabilir.

3 boyutlu organeller, bir anlamda kök hücrelerden üretilen organ dokularının ilk formları. İlk organeller, 2013 yılında Avusturya'da geliştirilmişti. O günden itibaren ise süreç hızla ilerledi. Bilim insanları böbrek, karaciğer, akciğer ve retina gibi organların organellerini çoktan elde ettiler. Rusya'da bu yeni teknolojiyi kullanan kısıtlı sayıdaki laboratuvarların birisi de GHE.