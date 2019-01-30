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16:41 30 Ocak 2019
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    Kenevir

    Rusya tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere kenevir ithal edecek

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    Bilim
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    Rusya Sağlık Bakanlığı, uyuşturucuların bağımlılık yaratma kapasiteleri üzerine çalışılması adına kenevir ithalat edilmesini yasal kılan bir yasa tasarısı hazırladı.

    Esrar bitkisi
    © Fotoğraf : Pixabay
    Rus hükümetinden tıbbi amaçlı esrar üretimine onay
    Rusya Sağlık Bakanlığı, uyuşturucuların bağımlılık yapma özelliklerinin araştırılması için kenevir ithal edilmesini yasal hale getirecek bir yasa tasarısı düzenledi. Yasa değişikliği kapsamında 1.1 kilogram esrar, 300 gram kenevir ve 50 gram kenevir yağı ithal edilecek. Aynı zamanda yasa, esrarın psikolojik etkilerinden sorumlu bir kimyasal olan tetrahidrokannabinol'un (THC) ithalatını da yılda 10 gramdan 50 grama yükseltecek.

    Tasarıda, kenevirin yalnızca bilimsel amaçla kullanılmak üzere ithal edilebileceğinin ve tıbbı amaçla kullanımının Rusya'da hala yasak olarak kalacağının altı çiziliyor.

    Ancak Sağlık Bakanlığı, kenevirin tıbbi amaçla kullanılmasının da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşlarca masaya yatırıldığını açıkladı.

    Kenevirin tıp alanında kullanılmasının sağlığa birçok yararı olduğu düşünülüyor. Söz konusu bitki kemoterapiden kaynaklanan ağrı, kramp ve bulantıların çaresi olabilir. Aynı şekilde kanabinoidlerin de kireçlenme, migren ve glokom gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

    Kenevirin tıbbi amaçlarla kullanımı günümüzde 20'den fazla ülkede yasallaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp alanında kenevir kullanımı Kolombiya bölgesi de dâhil 33 eyalette yasal.

    Ekim ayında Kanada da; 2013 yılında esrarı reçetesiz olarak üretmenin, satmanın ve tüketmenin yasallaştırıldığı ilk ülke olan Uruguay'ın izinden gitti.

    Esrarın Rusya'da yasallaşmasına dair talepler olsa da, yeterli destek bulunamıyor. Mevcut Rus yasaları kenevirin her tür kullanımını yasaklıyor. Ufak bir miktar esrar bulundurmak dahi hüküm giymek yahut para cezasına çarptırılmak için yeterli.

    Etiketler:
    migren, THC, kenevir, ABD, Rusya
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