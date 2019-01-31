Rus bilim insanları, suyu uranyumdan arındıran bir madde geliştirdi

Üniversitelerin yaptığı basın açıklamasında, "Tehlikeli radyoaktif maddelerin derişimini arttırarak, saf çözeltiden kolaylıkla ayrıştırılabilmesine olanak sağlayan bir madde geliştirdik" denildi.
İcat edilen yeni soğurucu maddenin, hareketsiz tesislerde endüstriyel su ve musluk suyu tedariği için kullanılması öneriliyor. Bunun yanında radyoaktif maddelerle kirletilmiş doğal kaynak suları, atık sular ve deniz sularının iyileştirilmesinde de kullanılabilecek.
Soğurucu madde, yüzde bir oranında sulu bir ortama yerleştiriliyor. Arındırma süreci, oda sıcaklığında yaklaşık 3 ila 48 saat sürüyor. Bu işlem sonucunda da su filtrelenmiş ve çökeltiden temizlenmiş oluyor.
Uzak Doğu Federal Üniversitesi araştırma grubu, aynı zamanda deniz suyunu sezyumdan arındıran teknolojiyi de geliştirmişti.
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