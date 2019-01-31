Sibirya’da iki farklı insan türüne ait kalıntılar bulundu

© AFP 2018 / CESAR MANSO Neandertal atalarımız hakkında şaşırtıcı keşif: Kimisi vejetaryendi ve doğal penisilin ile aspirin kullanıyorlardı

Oxford Üniversitesi uzmanları Rusya, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Almanya'dan bir grup disiplinler arası bilim insanıyla çalışarak; Altay dağlarındaki Denisova mağarasında bulunan diş, kemik ve kömür örneklerini elektronik ortamda inceledi.

Denisovanların bu bölgede Neandertallerle farklı zamanlarda yaşadıkları biliniyor, ancak araştırmacılar bunun hangi zaman dilimine tekabül ettiğini bilemiyorlardı. Yapılan yeni çalışmalar, Denisova insanlarının bu bölgede en az 200.000 yıl önce yaşamış olduğunu kanıtladı. Neandertallerin ise günümüzden 100 ile 200 bin yıl önce yaşadıkları biliniyordu.

Ayrıca bu iki farklı insan türünün birbirleriyle melezlendikleri de ortaya çıktı. Döneme ait bir kadının kalıntıları, bu melezlenmenin 100.000 yıl kadar önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.