Bilim insanları açıkladı: Küresel ısınma okyanusların renginin değişmesine neden oluyor

ABD'deki MIT Üniversitesi'nde çalışan Stephanie Dutkiewicz, "Değişikliğin çıplak gözle ayırt edilmesi mümkün olmayabilir, zira tüm okyanus aynı görünüyor gibi gelecektir. Ancak dönence altlarında mavi, ekvator ve buzullarda ise yeşil lekelenmeler görülüyor. Diğer taraftan, okyanus rengindeki en ufak değişiklikler besin zincirinde büyük etkilere neden olacaktır" dedi.
Study: Much of the surface ocean will shift in color by end of 21st century https://t.co/LQSAwvGol0 pic.twitter.com/puwUJScqwk— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) February 5, 2019
İLK BELİRTİLER, ABD KIYILARINDA GÖRÜLDÜ
İklim değişikliği ve özellikle de deniz sıcaklığının artmasının, alglerin çoğalmasına katkı sağladığına inanılıyor. Henüz bu beneklerin tüm iklimsel etkileri bilinmese de, ilk belirtiler Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında kitlesel balık ve kuş ölümleri yaşanmasıyla görüldü. Ölümlerin nedeninin fitoplanktonlar tarafından salgılanan ‘zombi asidi' ile zehirlenmeleri olduğu düşünülüyor.
Dutkiewicz ve ekibi ise daha küresel bir sorun üzerinde duruyorlar: Bu alg çoğalmalarının okyanus sularının rengine etkisi ne olacak? Güneş ışıkları okyanusun derinliklerine nasıl ulaşacak ve diğer bir tekhücreli türü olan fitoplanktonlar nasıl beslenecek?
Bilim insanları tipik okyanus renginin ana bileşenlerinden birisinin, ekvator ve tropik bölgelerde yeşilimsi bir açık mavinin gözlemlenmesi olduğunu açıklıyor. Dutkiewicz'e göre bu renk farklılıklarının sebebi, fitoplanktonların farklı enlemlerde büyük değişiklikler gösterebilmeleridir.
ALG YOĞUNLUĞU KLOROFİL MİKTARINI ETKİLİYOR
Bu gelişmelerden yola çıkarak, bilim insanları gelecek 100 yılda okyanusların renginin nasıl değişebileceğini öngörmeye çalışıyor. Hesaplamalara göre, 2100 yılına gelindiğinde okyanusların yarıdan fazlasının rengi değişmiş olacak. Bunun ekosisteme etkisinin ise korkunç olacağı düşünülüyor.
'ŞİMDİDEN OKYANUSLARDA GÖZLEMLENEBİLDİ'
Dutkiewicz, bu değişikliklerin şimdiden okyanuslarda gözlemlenebildiğini açıkladı. Bu durum tüm ekibi oldukça şaşırttı zira okyanus ekosistemindeki ilk değişikliklerin bu yüzyılın ikinci yarısından evvel yaşanacağını tahmin edemezlerdi.
Araştırmacıların tropikal ve ekvatoral bölgelerdeki okyanus sularının renklerindeki değişikliği izlemesinin, değişikliklerinin hızının ve okyanus ekosistemine etkilerinin hesaplanmasına yardımcı olacağını umuluyor.
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