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23:21 06 Şubat 2019
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    Russia has been at odds with the United States and its allies over proposed marine sanctuaries in Antarctica.

    Kuzey kutbunun manyetik merkezinin Sibirya’ya kaymasının etkileri ne olacak?

    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Bilim
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    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile İngiltere Jeolojik Araştırmalar Merkezi, kuzey kutbunun manyetik merkezinin koordinatlarını güncelleyerek, bu merkezin yılda 55 km hızla Kanada Arktiğinden Sibirya’ya kaydığını açıkladı. Sputnik, bu kaymanın ne anlama geldiğini ve günlük hayatı nasıl etkileyeceğini araştırdı.

    North Pole
    © Wikipedia / NOAA/Pacific Marine Environmental Laboratory
    Kuzey kutbunun manyetik merkezi hızla Sibirya’ya kayıyor
    Kuzey kutbunun manyetik merkezinin kayması, en çok manyetik pusula içeren navigasyon sistemlerini etkiliyor.

    Çağdaş akıllı telefonlar, araçlar, gemiler, uçaklar, GPS ve GLONASS gibi uydu temelli navigasyon sistemlerine bağlı, bunların alıcıları ise yön tayin etmiyor, ancak bir araç ya da kişinin yerini tespit ediyor. Bu nedenle, navigasyon sistemlerindeki, telefonun, aracın, geminin ya da uçağın yönüne dair doğru bir tahminde bulunmak için kullanılan manyetik pusulalar veya manyetometreler, sapma olarak bilinen, gerçek kuzey ile pusulanın kuzeyi arasındaki farka işaret ediyor. Eğer kuzey manyetik kutbunun koordinatları matematiksel olarak yanlışsa, navigasyon sistemleri de yanılgıya yol açabilir.

    Bunun sonucu olarak, kuzey manyetik kutbunun son güncellemesi ile navigasyon sistemlerinin matematiksel olarak kullandığı merkezin örtüşmesi son derece önemli.

    Manyetik kutup merkezinin kayması, özellikle 55. paralelin üzerindeki alanlar için büyük önem taşıyor. İskandinavya, Kanada ve Rusya'nın büyük bölümü bu bölgede bulunuyor.

    National Geographic'e konuşan İngiltere Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden Ciaran Beggan'ın açıklamasına göre, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sivil amaçlar açısından bu değişikliğin etkisi az olacak. Beggan, şöyle diyor:

    "Ortalama bir kullanıcı, yukarı Arktik çevresine taşınmadığı sürece, bu değişiklikten genel olarak fazla etkilenmeyecek".

    Denisova insanları
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Sibirya’da iki farklı insan türüne ait kalıntılar bulundu
    Ancak ordu, ticari hava yolları, arama ve kurtara gemileri ve uçakları, NASA ve diğer kuruluşlar, faaliyetlerini düzgün sürdürebilmek için yerkürenin kuzeyinde de navigasyonu tam olarak tespit etmek zorundalar. Dolayısıyla onlar için bu güncelleme önem taşıyor.

    KUŞ VE BALIK GÖÇ YOLLARI VE MODELLERİ

    Zaman geçtikçe, özellikle de yerkürenin manyetik niteliğini korumaktayken manyetik kutupların yer değiştirmesi durumunda, kutupların manyetik alanlarını yön tayini için kullanan hayvan, kuş ve deniz hayatı etkilenecek.

    Bu kayma, kuşların gökyüzünden kitlesel olarak düşmelerine ve balıkların da büyük sürüler halinde ölümüne yol açabilir. Her ne kadar bilim insanlarının büyük bölümü, bu kaymanın kitlesel yok oluşlar şeklinde felaketlerle sonuçlanmayacağını düşünüyorsa da, söz konusu sahneler korkutucu olabilir.

    Bu sahneler, 2011'de Arkansas'ta binlerce ölmüş balık ve kuş resimlerini hatırlatabilir. Bu görüngüyü inceleyen bilim insanları, ölümlerin, dünyanın manyetik alanındaki değişikliklere karşı hayvanların hassasiyetiyle ilgili olabileceğini düşünmüşlerdi.

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    MeerKAT radyo teleskobu
    Twitter
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    Kuzey Kanada ile Sibirya arasındaki bu manyetik alan savaşının daha ciddi olası bir sonucu ise, dünyanı ölümcül solar ve kozmik radyasyondan koruryan manyetik zırhı zayıflatma potansiyeli.

    Bazı bilim insanları, iki merkez arasındaki bu hızlı yer değiştirmelerin, böyle bir sonuca yol açabileceğini düşünüyorlar.

    Bu durum, kanser oranlarının artmasına yol açabilir veya bir takım altyapı projelerine zarar verebilir.

    Bununla birlikte bilim insanları, kuzey manyetik kutbu ile güney manyetik kutbu arasında bir yer değiştirmenin bile tamamlanması binlerce yıl sürecek bir süreç olacağını söylüyorlar. Bu da doğal olarak bu tür süreçlerin etkilerini azaltacak.

    Etiketler:
    Manyetik, Kuzey Kutbu, Rusya, Sibirya
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