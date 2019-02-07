BAE'den astronotlar, Moskova ormanlarında 'hayatta kalma' eğitimi görüyor

Astronot Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Viktor Ren, "Mürettebat teorik olarak kusursuz eğitilmişti, uygulama çalışmaları da noksansız yapıldı" dedi.

Ren’e göre astronotların Moskova şehir merkezi dışındaki bir ormanda en az iki gün sağ kalmayı başarmaları gerekiyor. Ren, eğitimi 12 saat ya da bir gün uzatabileceklerini de belirtti. Bundan önce astronotlar yer çekimsiz ortama yönelik eğitimden de geçmişti.

Adaylardan birinin, 2019 sonbaharında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yolculuk yapması planlanıyor.