Bilim insanları iklimsel kaosun başlangıcını açıkladı

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre, buzulların erimesi hava koşullarında aşırı değişikliklere neden olabilir ve dünya çapında öngörülemeyen sıcaklık değişikliklerini tetikleyebilir.

© REUTERS / Heino Kalis Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Bilim insanlarının yaptıkları bilimsel araştırmanın sonuçları EurekAlert portalında yayınlandı.

Bilim insanları, iklim değişikliği senaryosunu devletlerin ve uluslararası kurulaşların mevcut iklim politikalarına dayanarak modelledi. Arktika ve Antarktika’daki buzul alanların azalacağı ve 2100 yılına doğru hava sıcaklığı ve okyanuslarda su akışı ve dolaşımında değişikliklere neden olacağı belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde bulunan Kraliçe Victoria Üniversitesi Antarktika Araştırma Merkezi'nden Prof. Nick Golledge, “Şu anki modelde, sanayi öncesi seviyenin 3-4 derece üzerinde ısınmaya doğru gidiyoruz. Bu yüzden, Gröndland ve Antarktika buz tabakasından büyük miktarda erimiş su okyanuslara akacak. Bu senaryoda, bu durum deniz akıntı rejimlerinin bozulmasına ve sıcaklık değişimlerine neden olacak” açıklamasını yaptı.

Modele göre, eriyen buzulların etkisi eşit şekilde olmayacak. Gulfstream’a (Kuzey Atlas Okyanusunun sıcak su akıntısı) akacak eriyik su akıntıyı zayıflatacak ve bu da Arktika, Kanada’nın doğusu ve Orta Amerika’da sıcaklığın artmasına neden olacak. Aynı zamanda, Avrupa’nın kuzey batısı soğumaya başlayacak.