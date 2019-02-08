Rus bilim insanı Mendeleyev’in Periyodik Tablosu’nu ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Günümüzden 150 yıl önce icat ettiği periyodik tabloyu kullanmayı bugün dahi sürdürüyoruz. Söz konusu çizelgenin ne denli değerli bir icat olduğu şüphe götürmese de, hakkında gerçekten bilgi sahibi olup olmadığınızı öğrenmeniz adına sizler için bir test hazırladık.

Periyodik Tablo, Birleşmiş Milletler tarafından en önemli bilimsel başarılardan biri olarak kabul edildi. Tablo mart ayında icat edişmiş olsa da, 29 Ocak 2019 tarihinde Paris’te düzenlenen törenle 2019, ‘Uluslararası Periyodik Tablo Yılı’ ilan edildi.

Sputnik, Periyodik Tablo bilginizi sınıyor!