Rus kozmonotlar 2031'de Ay'a ayak basacak

Sputnik'e ulaşan TsNIIMash belgesine göre, Rusya'nın insanlı ilk Ay misyonu 2031'de yapılacak. Ay'a götürülmesi planlanan Rus kozmonotlar, Rusya Bilimler Akademisi'nin verdiği görevleri yerine getirecek.
Ay'a 2032 yılında da kozmonotları taşıyabilen bir Ay aracının ve Ay yüzeyinde seyahat için tasarlanmış araçları test etmekle görevli ikinci bir mürettebatın daha gönderilmesi planlanıyor.
© Fotoğraf : Sergey Volkov/Roskosmos
Plan doğrultusunda kozmonotlar 2033 yılında da bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve robot sistemleri test etmek amacıyla Ay aracıyla uzun mesafeli yolculuklar gerçekleştirecek.
Ay'daki ilk Rus üssünün inşasına 2034 yılında başlanacak, proje 2035'te devam edecek.
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