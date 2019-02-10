Rus kozmonotlar 2031'de Ay'a ayak basacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altındaki TsNIIMash Makine İnşa Araştırma Enstitüsü'ne ait bir belgede, Rus kozmonotların 2031'de Ay'a ilk kez ayak basacağı belirtildi.

Sputnik'e ulaşan TsNIIMash belgesine göre, Rusya'nın insanlı ilk Ay misyonu 2031'de yapılacak. Ay'a götürülmesi planlanan Rus kozmonotlar, Rusya Bilimler Akademisi'nin verdiği görevleri yerine getirecek.

© Fotoğraf : Sergey Volkov/Roskosmos Rus kozmonotları Ay’a indirecek aracın tasarımına başlandı

Ay'a 2032 yılında da kozmonotları taşıyabilen bir Ay aracının ve Ay yüzeyinde seyahat için tasarlanmış araçları test etmekle görevli ikinci bir mürettebatın daha gönderilmesi planlanıyor.

Plan doğrultusunda kozmonotlar 2033 yılında da bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve robot sistemleri test etmek amacıyla Ay aracıyla uzun mesafeli yolculuklar gerçekleştirecek.

Ay'daki ilk Rus üssünün inşasına 2034 yılında başlanacak, proje 2035'te devam edecek.