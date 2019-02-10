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05:44 10 Şubat 2019
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    Kanser hücresi

    Uzmanlar bağırsak sistemini sağlıklı hale getirmenin yöntemlerini sıraladı

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    Bilim
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    Doktor ve uzmanlar, bağırsak sistemini daha sağlıklı hale getirmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

    İngiliz The Telegraph gazetesi, doktor ve uzmanların bağırsak sistemini daha sağlıklı hale getirilmesi için sunduğu önerileri okurlarıyla paylaştı.

    Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli askerden dev bağırsak solucanları çıktı
    © REUTERS /
    Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli askerden dev bağırsak solucanları çıktı
    Habere göre diyetisyen Matt Perkins, bol miktarda lifli yiyeceklerin tüketilmesinin sağlıklı bir bağırsak sisteminin teminatı olduğunu düşünüyor. Perkins, yemeklerde tahıllı makarna, armut, kavun, brokoli, havuç ve ceviz kullanılmasını öneriyor.

    Biyokimya uzmanı Julie Lamble ise probiyotiklerin faydalarını hatırlatarak Miso çorbasının tam bir probiyotik kaynağı olduğunu vurguladı. Uzman ayrıca soğan, sarımsak ve hububatlarda bulunan prebiyotikleri tüketmenin de bağırsak sağlığına iyi geldiğini ifade etti.

    Kanser hücresi
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    'Uzun süre oturmak bağırsak kanseri riskini arttırıyor'
    Tatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneren diyetisyen Jenny Bodenham, bu tür yiyeceklerin bağırsak sistemindeki ‘dostane' bağırsak florasını bozduğunu ve bunun yorgunluğa, cilt sorunlarına ve sindirim sıkıntılarına yol açtığını vurguladı.

    Dr. Harald Stossier ise yemekten 2 saat sonra mideye masaj önerisinde bulundu. Stossier, stresin bağırsak sisteminin çalışmasını etkileyebileceğini ve bu nedenle mümkün olduğu kadar stresten uzak kalınmasına çaba gösterilmesini tavsiye etti.

    Diyet uzmanı Kajsa Ernestam da güne bir bardak su içerek başlamayı önerdi ve gün boyunca yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini vurguladı.

     

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    Etiketler:
    kavun, brokoli, diyetisyen, Biyokimya, bağırsak, The Telegraph, Kajsa Ernestam, Harald Stossier, Julie Lamble, Matt Perkins
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