Kayıt
12:43 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    15 yıl boyunca Mars yüzeyinde keşif faaliyeti yürüten gezgin uzay aracı Opportunity

    NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

    © NASA.
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    1 0 0

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 15 yıldır Mars yüzeyinde keşif faaliyeti yürüten gezgin uzay aracı Opportunity'nin araştırma misyonunu sonlandırdığını duyurdu.

    NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de Mars'taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen Opportunity ile yeniden bağlantı kurmak için sürdürülen çabaların sonuçsuz kalmasının ardından keşif aracının misyonuna nokta koyduğunu bildirdi.

    Açıklamada, NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı mühendislerinin, en son 10 Haziran'da Dünya ile bağlantı kuran Opportunity'yi canlandırmak üzere yaptıkları son denemenin de sonuçsuz kaldığı, güneş enerjisiyle çalışan gezginci aracın panellerinin fırtınanın ardından kum örtüsü altında kaldığının sanıldığı belirtildi.

    ​Açıklamada," Gezegenler arası keşif çabalarının en başarılı ve uzun soluklu örneklerinden biri, NASA'nın Opportunity gezginci misyonu, Mars yüzeyindeki 15 yıllık araştırma faaliyetinin sonuna gelmiştir. Opportunity'nin çabaları NASA'nın Kızıl Gezegen'e dönüşüne zemin hazırlamıştır" ifadesi yer aldı.

    ​Oppotunity'nin 15 yıllık keşif faaliyetiyle insanlığın ilk kez Mars'ın bilinmeyen bölgelerine ulaştığını, Kızıl Gezegen'de su izleri bulduğunu ve olası yaşam ihtimalinin değerlendirildiğini belirten NASA'nın Bilim Misyonları Direktörü Thomas Zurbuchen, "Opportunity'nin mirasının hala Mars yüzeyini arşınlayan Curiosity ve InSight keşif araçlarında, Jet İtki Laboratuvarı'nın çalışmalarında ve halen tasarım aşamasında olan Mars 2020 keşif aracında yaşadığını bilmemiz kayıp duygumuzu hafifletiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    OPPORTUNİTY VE SPİRİT

    Federal Uzay Ajansı (Roskosmos)
    © Sputnik / Grigori Sisoyev
    Rusya’nın Ay’a ve Mars’a uçuşlarda kullanacağı yeni süper ağır roketlerin yapım süresi belirlendi
    Mars Exploration Rover-B (Mars Keşfi Aracı-B) ya da ‘MER-B' olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Kızıl Gezegen'in Meridiani Planum Platosu'na inmişti.

    Opportunity ile aynı tarihlerde ‘MER-A' olarak adlandırılan ‘Spirit' adlı ikiz araç da gezegenin diğer ucuna indirilmişti. Ancak 2009'da gezegen yüzeyinde sıkışan Spirit'in Dünya ile irtibatı ertesi yıl kopmuştu.

    Opportunity ise 10 Haziran 2018'de Dünya ile bağlantısı kopana kadar, 14 yıl 4 ay 16 gün boyunca Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyetini sürdürdü. Başlangıçta keşif aracının ömrünün 90 Mars günü kadar olması ve gezegen yüzeyinde 1 kilometre kadar yol katetmesi öngörülmüştü. Ancak öngörülen yaşam süresinin 60 kat üzerinde faaliyet gösteren araç Kızıl Gezegen'de 45 kilometre yol almayı başardı.

    Opportunity, 2012'de Mars'a inen Curiosity ve 2018'de indirilen sismik inceleme aracı Insight gibi NASA'nın sonraki yüzey keşif misyonlarına zemin hazırlamıştı.

    İlgili konular:

    NASA'nın yeni keşif aracı Mars'a inecek
    Çin, Mars'a keşif aracı gönderiyor: 2021'de ulaşacak
    Mars'ta son keşif: Metal meteor
    NASA'nın 'Meraklı' robotundan Mars'ta şaşırtan keşif
    Etiketler:
    Kızıl Gezegen, Dünya, Mars, Spirit, Insight, Mars Exploration Rover-B, Opportunity, NASA, Thomas Zurbuchen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet