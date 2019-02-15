‘Rusya, Ay’da iniş-kalkış modülü kurmak için 2029’da ‘Don’ roketini fırlatacak’

Rus kozmonotların 2030’da Ay yüzeyinde ilk defa yürüyüş ve keşif yapması planlanıyor. Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) bu plan doğrultusunda yüksek ağırlıklı ‘Don’ taşıyıcı roketi ile birlikte Ay’a bir iniş-kalkış modülü göndereceği belirtildi.

Rus kozmonotların Ay'a iniş yapmaları için ilk olarak hazırlık amacıyla bir dizi fırlatma işlemi gerekiyor. Bu amaçla fırlatılacak roketlerden biri de süper ağır ‘Don' roketi.

© Fotoğraf : Russian Federal Space Agency Rus kozmonotlar 2031'de Ay'a ayak basacak

Roscosmos'tan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre ‘Don' roketi 2029'da ay yüzeyine bir iniş-kalkış modülü taşıyacak.

Adını Don nehrinden alan 'Don' roketi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra geliştirilen Rus ağır uzay roketleri ailesinin en yeni üyesi. Bu roket, Dünya yörüngesine 130 ton yük çıkartabilecek ve Ay yörüngesine de 32 ton taşıyabilecek.

SPACEX'TEN DAHA FAZLA YÜK TAŞIYABİLİYOR

‘Don' roketi ile ABD'nin SpaceX ağır uzay roketleri arasında büyük bir fark var. SpaceX Falcon Heavy, dünya yörüngesine ancak 63.8 ton taşıyor. Rusya yapımı diğer bir uzay roketi olan Yenisey de, Dünya yörüngesine 103, Ay yörüngesine ise 27 ton taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştı.

‘Don' roketlerinin bu derece fazla yük taşıyabilmesindeki etken ise, rokete eklenen ekstra kademe. Bu kademe, Don roketini, Ay yüzeyine özel bir kompleks taşımak için mükemmel bir araç haline getiriyor.

Eğer deneme başarılı olursa, hem Yenisey hem de Don roketi, Ay yüzeyine insanlı uzay aracı Federatsiya'yı (Federasyon) taşıyabilecek.

Soyuz uzay araçlarının yerini alacak Federatsiya'nın, 2020 başlarında fırlatılması bekleniyor.

Rusya geçen yıl, Ay yüzeyine düzenli olarak misyonlar göndermek için özel bir 'nakliye sistemi' kurma planları olduğunu bildirmişti.

Rusya, Ay yüzeyinde, uzaktan kontrol edilecek avatar robotların yerleştirileceği kalıcı bir üs kurmayı planlıyor.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e göre, kozmonotlar Ay yüzeyine 2030 başlarında ayak basacaklar. Ancak yüzeye insanlı bir uzay gemisi gönderilmeden önce 2020 sonlarında insansız bir Ay modülü fırlatılacak. Bu modül de kurulması planlanan üsle ilgili malzemeleri taşıyacak.