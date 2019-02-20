YouTube'da 'beyin orgazmı' trendi

Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da beyinsel orgazm, video paylaşım sitesi Youtube'da yeni bir mesleğin doğmasını sağladı. 'AMSR performansçıları' belirli sesleri çıkardıkları videolar kaydederek Youtube'da yayınlıyor. Videoların izleyici sayısı her geçen gün artıyor.

© AA / Aytaç Ünal Araştırma sonuçları YouTube'u gösterdi: Düz Dünya teorisinin yayılmasında payı var

Beyinsel orgazmın, endorfin salgılanmasını tetikleyen, rahatlatıcı etkiye sahip sesler sayesinde meydana geldiği belirtiliyor. AMSR olarak adlandırılan bu tepkiyi tetikleyen sesleri içeren videolarda yemek yeme sesi, saç kesimi sırasında çıkan ses, fısıltı ile konuşma, emme ya da dudakları yalama gibi sesler yer alıyor.

YILDA 100 BİN DOLAR KAZANIYORLAR

Son dönemde ASMR videolarında şehvetli sesler çıkaran, örneğin mikrofonu ya da kamerayı yalayan performansçıların ortaya çıkması da ilginin artmasını sağlayan nedenler arasında. Ancak ASMR videoları üretenlerin bazıları, bu seslerin seksi ya da cinsel uyarıcı olmadığı konusunda ısrarcı. ASMR performansçılarının yıllık kazancının 100 bin dolara kadar ulaştığı belirtiliyor.

'KALP ATIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA OLUYOR'

Beyinde karıncalanma hissi olarak tanımlanan "orgazm" türü hakkında henüz yeterli çalışma ve veri bulunmuyor. ASMR'nin etkileri konusunda dünyanın ilk bilimsel çalışmalarından biri geçen yıl Sheffield Üniversitesi'nden psikolog Dr. Giulia Poerio tarafından gerçekleştirildi. Poerio konuya ilişkin açıklamasında, herkesi etkilemese de, ASMR'nin izleyicileri rahatlattığını belirterek bu tür videoların stres, uykusuzluk, depresyon, anksiyete ve yalnızlık sorunlarını hafifletebileceğini belirtti.

© Fotoğraf : Pixabay Kadınlar daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor

ASMR'nin müzik dinlemek ya da korku gibi diğer karmaşık duygusal tepkilerle ilişkilendirilebileceğinin altını çizen Poerio "Yine de oldukça farklı bir duygu türü. Çalışmamızda ASMR'nin gevşeme duyguları ve düşük kalp atış hızı ile ilişkili olduğunu gösterdik, oysa müzik kaynaklı ürperti kalp atış hızının artmasıyla ilişkili" dedi.

REKLAM SEKTÖRÜNE DE GİRDİ

Yaklaşık on yıl boyunca küçük bir gruba hitap eden beyin orgazmını tetikleyici sesler bir süredir reklam sektöründe de kullanılmaya başlandı. Örneğin ABD'de reklam saniyesi başına ödenen paranın rekor seviyeye ulaştığı Super Bowl maçı sırasında bu yıl bir bira şirketi, ünlü bir mankenin parmaklarını bira şişesine vurduğu reklamını milyonlarca kişiye ulaştırdı.