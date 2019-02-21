Çin, dünyanın yapay zekalı ilk kadın haber sunucusunu tanıttı

İsmi Şın Şiaomıng olan ve Şinhua ile 'Sogou' adında bir arama motoru şirketi ortaklığında üretilen yapay zekalı sunucunun konuşma ve mimikleri, Şinhua haber sunucusu Qui Meng baz alınarak hazırlandı.
Gerçekçi görüntüsüyle dikkat çeken Şın, konuşurken göz kırpıyor ve konuşurken aynı anda el kol hareketleri sergiliyor.
Xinhua unveils world's first female #AI news anchor pic.twitter.com/Faj3Mk69y1— China Xinhua News (@XHNews) February 20, 2019
Şinhua ayrıca, gelecek ay yapılması planlanan bir dizi siyasi toplantıda yer almak üzere, erkek yapay zeka sunucularından birini de güncellediğini açıkladı.
Yapılan güncellemeye göre erkek görünümlü yapay zeka sunucusu, ayakta duran ve daha fazla vücut dili kullanan bir görüntüye sahip olacak.
Xinhua's male #AI anchor can now broadcast news in a standing position, with more body language pic.twitter.com/2YZLouhYnN— China Xinhua News (@XHNews) February 20, 2019
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