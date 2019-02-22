Ay'a yolcu kalmasın: İsrail de uzay aracı gönderdi

'Dünya'nın 8. kıtası' diye de nitelenen Ay'a rağbet yeniden artıyor. Bugün ABD'den fırlatılan roket, İsrail'den Ay'a gönderilen ilk aracı uzaya gönderdi. Bu, aynı zamanda tümüyle özel yatırımcıların desteklediği ilk Ay misyonu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'de bulunan uzay merkezinden bugün fırlatılan roketin taşıdığı İsrail'in 'Beresheet' uzay aracı, her bakımdan tarih yazdı:

Bu, özel sektör finansmasnıyla Ay'a ilk gidiş. Bugüne dek sadece ABD, Rusya ve Çin'in devlet kurumları Ay yüzeyine araç indirebildi.

Bu, aynı zamanda İsrail devletinden Ay'a ilk yolculuk.

Tevrat'ın Yaradılış bölümünün ilk sözü olan 'başlangıçta'nın İbranicesi (Bereşit) ile adlandırılan uzay aracı, ABD'li mucit ve yatırımcı Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

This is history in the making — and it’s live! Israel is aiming for the #moon and you’re all invited to watch now 🇮🇱 #IsraelToTheMoon https://t.co/YXqn8AcXqz — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 22 Şubat 2019

100 milyon dolarlık, 585 kilo ağırlığındaki uzay aracı, fırlatılmasından 34 dakika sonra Dünya'nın yörüngesine yerleşti.

Une fusée SpaceX emporte une sonde israélienne vers la Lune #AFP pic.twitter.com/eF6PvtHwH6 — Agence France-Presse (@afpfr) 22 Şubat 2019

Uzayda 6.5 milyon km mesafe kat ettikten sonra 11 Nisan'da Ay'ın Dünya'ya yakın yüzeyine inmeye çalışacak. İnerse bunu başaran 4. ülke İsrail olacak.

Projenin gerisindeki İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş olan SpaceIL, 'Israel To The Moon' isimli sosyal medya hesaplarından 'Beresheet'in maceralarını paylaşıyor.

SpaceIL'den yayımlanan mesajda "Çocuklarımızın ve İsrail devletinin geleceği ile her şeyin mümkün olabileceği inancı için bize katılın ve Beresheet'e Ay yolunda şans dileyin" çağrısı yapıldı.

SpaceIL kurucularından Yonatan Winetraub Falcon 9'un ufukta yükseldiği an Cape Canaveral'da Ay'ın çıktığını belirtip "İsrail ilk aracını gönderirken Ay'ın çıkması son derece sembolikti" dedi.

Aynı zamanda bir robot olan Beresheet, Ay'da fotoğraflar çekip Dünya'ya geri gönderecek ve manyetik araştırmalar yapacak.

İnmeyi hedeflediği yer olan kuzey yarımküredeki Mare Serenitatis denilen lava ovasında daha önce manyetik anormallikler saptanmıştı.