Bilim insanları, Neptün’ün 14. uydusunun varlığını teyit etti

Buz devinin en küçük uydusunun çapının 35 kilometre olduğu belirtildi. Bilim insanları uyduya mitolojik varlık Hippocampus adını verdi. Eski Yunan efsanesine göre, bu yarı at yarı balık varlıklar, Yunan deniz tanrısı Poseidon’un (Romalılarda Neptün) arabasını çekiyordu.

Araştırmacılar, Hippocampus’un Neptün’ün iç uydusu Proteus’un bir kuyruklu yıldızla çarpışması sonucu oluşan bir parçası olduğunu düşünüyor.

Hubble teleskopuyla 2013 yılında çekilen görüntülerde küçük bir uydunun varlığını keşfeden gökbilimciler, ancak şimdi, uzay nesnesinin özellikleri ve kaynağını anlayabildikten sonra keşiflerini teyit edebildi.

Hippocampus, Neptün’den en uzak yedinci uydu ve ondan yaklaşık 105.250 km uzaklıkta bulunuyor. Neptün’ün etrafındaki dönüşünü 23 saatte tamamlıyor.

Araştırmacılar, Hippocampus’un Neptün’ün en büyük ikinci uydusu olan Proteus’un bir parçası olduğunu ve bir kuyruklu yıldızla çarpışması sonucu oluştuğunu düşünüyor. Proteus’un yüzeyindeki büyük bir darbe kraterinin varlığı da bu teoriyi destekliyor. Bu iki nesnenin yörüngelerini sadece 12 bin km’lik bir mesafe ayırıyor.

Bilim insanları, Neptün’ün yörüngesinde Hippocampus’tan daha küçük uyduların olma ihtimalini de dışlamıyor. Araştırmacılar, birkaç yıl içinde Hubble’ın yerini alacak James Webb uzay teleskopunun bunu çözmeye yardımcı olacağını belirtiyor.