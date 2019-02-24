Huawei katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı

Huawei, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında en yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise katlanabilir ekrana sahip olan Huawei Mate X oldu.
ShifDelete.net sitesinin aktardığına göre dışarı doğru katlanabilen tek bir OLED ekrana sahip olan akıllı telefon açık formda iken 8 inç (2480×2200 piksel) büyüklüğünde, katlandığında ise 6.6 inç (2480×1148 piksel) ve 6.8 inçlik (2480×892 piksel) iki farklı ekrana sahip olabiliyor.
Here is the pricing for #matex 2299 Euro maybe shipping in June says Richard but in the meantime they will be careful not to have their innovation stolen #huawei #MWC2019 pic.twitter.com/xA8r08HEZf— Carolina Milanesi (@caro_milanesi) February 24, 2019
Dünyanın ilk 7nm 2G/3G/4G/5G destekleyen modemiyle gelen akıllı telefon, 4 5G antenine sahip.
Ayrıca 6 GHz bağlantı ile 4.6 Gbps bağlantı hızına sahip olan akıllı telefon 1 GB’lik bir filmi 3 saniyede indirebiliyor.
Unrivalled speed. The #HUAWEIMateX combines the world’s first 7nm 5G multi-mode modem, the #Balong5000 with the #Kirin980 for unbeatable performance. #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/nWzZryI7RS— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2019
Huawei Mate X 8 GB RAm ve 512 GB'lik dahili depolama ile 2299 euro'ya bu yılın ortasında satışa çıkacak.
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