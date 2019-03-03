SpaceX uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

© AP Photo / John Raoux SpaceX, yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

Test amacıyla Cumartesi günü uzaya fırlatılan kapsülün, uzay turizminin de önünü açması bekleniyor.

SpaceX, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kapsülünü, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02:49'da Falcon 9 roketiyle uzaya göndermişti. NASA, kapsülün uzaya fırlatılışını internet sitesi üzerinden canlı yayınladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre kapsül, 'Ripley' takma adı verilen bir de manken taşıyor. Ripley'nin baş, boyun ve omurgasında bir insanın yolculuktan nasıl etkileneceğini test edebilmek için sensörler bulunuyor.SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, Cumartesi günkü başarılı fırlatışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duygusal anlamda biraz yoruldum, çünkü aşırı stresliydi. Ama işe yaradı" dedi.

Crew Dragon kapsülünün uzay turizminin ilk adımı olabileceğini söyleyen Musk, Twitter hesabından uzay kapsülünün içini gösteren bir video da paylaştı.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

NASA, 181 kilo tedarik malzemesi ve test ekipmanı taşıyan kapsülü uzay istasyonundaki üç kişilik ekibin karşılayacağını açıkladı.

Kapsülün uzayda geçireceği 5 gün boyunca astronotlar Anne McClain ve Anne McClain testler yürütecekler.

NASA, SpaceX ve Boeing şirketlerine rakip roket ve kapsül sistemleri geliştirmeleri için 6,8 milyar dolar ödemişti.

© AA / SpaceX SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

NASA böylece astronotlarının 100 milyar dolarlık uzay istasyonuna gönderilmesinde Rusya'ya bağımlılığını aşmaya çalışıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Amerikalı mürettebatları şimdilik Rus Uzay Ajansı tarafından üretilen Soyuz kapsülü taşıyor.

Testlerin başarılı geçmesi halinde, NASA'nın yıl sonuna doğru astronotlarını bu kapsülle uzaya göndermeye başlaması bekleniyor.

NASA'nın 2019 yılında astronotlarını taşıyan kapsülleri kullanıma sokma hedefine ulaşıp ulaşamayacağının belirsiz olduğunu söyleyenler de var.

Reuters, SpaceX ve Boeing şirketlerinin insan taşımaya başlamadan önce önemli tasarım ve güvenlik eksikliklerini gidermeleri gerektiğini yazmıştı.