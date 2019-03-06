İsrail'in uzay aracından Dünya ile 'selfie'

© Fotoğraf : Israel To The Moon @TeamSpaceIL Ay'a yolcu kalmasın: İsrail de uzay aracı gönderdi

İsrail, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğuna başlamıştı.

Tevrat'ın Yaradılış bölümünün ilk sözü olan 'başlangıçta'nın İbranicesi (Bereşit) ile adlandırılan uzay aracı, yeryüzünden 37 bin 600 kilometre mesafede Dünya ile selfie çekti.

585 kilo ağırlığındaki uzay aracı tarafından çekilen fotoğraf İsrail'in Yehud şehrinde bulunan kontrol merkezine ulaştı.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019

​BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

© Fotoğraf : Russian Federal Space Agency Rus kozmonotlar 2031'de Ay'a ayak basacak

Beresheet, aynı anda birçok ilki gerçekleştirmesiyle de gündeme geldi.

Zira, bu araç özel sektör finansmanıyla Ay'a ilk gidiş oldu. Tümüyle özel bağışçıların finanse ettiği 100 milyon dolarlık projenin aracını, İsrail devletinin Hava Uzay Endüstrileri (IAI) ile İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş SpaceIL inşa etti. Bugüne dek sadece ABD, Rusya ve Çin'in devlet kurumları Ay yüzeyine araç indirebilmişti.

Bu, aynı zamanda 'İsrail'den Ay'a ilk yolculuk' olarak da tarihe geçti.

Beresheet'in içerisinde ayrıca, İsrail bayrağı, İsrail şarkıları, Holokost'tan kurtulanların isimleri, çocukların çizimleri ve İncil'in yüklü olduğu dijital dosya bulunuyor.

Beresheet, uzayda 6.5 milyon km mesafe kat ettikten sonra 11 Nisan'da Ay'ın Dünya'ya yakın yüzeyine inmeye çalışacak. İnerse bunu başaran 4. ülke İsrail olacak.

Hindistan'ın da bahar aylarında Chandrayaan-2 misyonuyla Ay'ı ziyaret eden 5. ülke olmayı planladığı biliniyor.

Japonya 2020-2021 arasında SLIM isimli araçla Ay'a ineceğini açıklarken, ABD de 2026'da Ay'ın yörüngesinde Gateaway adında uzay istasyonu inşa edeceğini duyurmuştu.