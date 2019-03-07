Üniversiteye arı araştırmaları için yarım milyon dolar bağış

ABD'de bir üniversiteye arılar hakkında araştırma yapması için yarım milyon dolar hibe edildi.

© REUTERS / Rich Hatfield Nesli tehlikedeki türler arasında artık arı da var

Yerel WCAX-TV'nin haberine göre, Vermont Üniversitesine meçhul bir bağışçı tarafından verilen 500 bin dolarlık yardım, arı nüfusunun neden düşüşe geçtiğine ve bu durumu tersine çevirmek için neler yapılabileceğine odaklanan araştırmalara aktarılacak.

Vermont Üniversitesi Gund Çevre Enstitüsünün Başkanı Taylor Ricketts, yetkililerin yarım milyon doların nereden geldiği hakkında fikir sahibi olmadığını belirtirken, bağışçının, ekolojik açıdan büyük önem taşıyan arılar hakkında endişelendiğini söyledi.

Bilim adamları, arı nüfusunun son yıllarda dünya genelinde büyük ölçüde endüstriyel tarıma, parazit veya patojenlere ve iklim değişikliğine bağlı olarak azaldığına, bunun eko sistem açısından giderek büyüyen bir endişe kaynağı olduğuna işaret ediyor.