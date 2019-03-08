İstanbul, Huawei'nin teknoloji üssü oldu

Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei, İstanbul'da büyük kısmını Türk mühendislerin oluşturduğu ekibiyle, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, bulut ve akıllı/güvenli şehir teknolojileri üretiyor.

Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei, İstanbul'da büyük bölümünü Türk mühendislerin oluşturduğu ekibiyle, nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, bulut ve akıllı/güvenli şehir teknolojileri geliştiriyor. Openlab programıyla destek sağladığı, 33 Türk teknoloji firmasıyla birlikte yerli teknolojiler geliştiren Huawei Türkiye, ülkenin 5G dönüşümüne ve 2023 hedeflerine destek veriyor.

© REUTERS / Aly Song Huawei'den ürünlerini yasaklayan Trump yönetimine dava

AA muhabirinin Huawei yetkililerinden aldığı bilgilere göre Huawei, Türkiye ekonomisinin son yıllarda tüm olumsuz gelişmelere rağmen gösterdiği büyüme iradesi karşısında Türkiye'nin 2023 stratejik planlarını benimsemiş durumda. Ümraniye'de bulunan merkezinde hizmet veren Huawei Türkiye, birçok bakanlık, belediye, kamu otoritesi ve özel şirketle birlikte 5G, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut ve akıllı/güvenli şehir çözümleri geliştiriyor.

Huawei'nin İstanbul ofisinde 2009 yılında açılan Huawei Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden itibaren 120 milyon dolardan fazla yatırımla Çin dışındaki Huawei Ar-Ge merkezleri arasında, ikinci en büyük Ar-Ge merkezi haline geldi. 2012 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar 320 milyon lira yatırım yapan Huawei, 1 milyar liranın üzerinde vergi ödedi.

Türkiye'den 1 milyar doların üzerinde satın alma gerçekleştiren şirketin, doğrudan istihdamı ise bin 300'ün üzerinde.

ULUSAL ARAŞTIRMA DESTEKLERİ'NDE TAM BAŞARI

© AP Photo / Czarek Sokolowski Huawei Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı

Türkiye'deki merkezi ile, mobil operatörler başta olmak üzere, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar 30 ülkedeki mobil operatörlere hizmet veren şirket, Türkiye ile küresel teknoloji dünyasında "yol arkadaşlığı" yapıyor.

Yıllık toplam gelirinin yüzde 14'ünü Ar-Ge'ye ayıran Huawei, geçen yıl küresel ölçekte Ar-Ge'ye 9 milyar dolar harcarken, Türkiye'deki Ar-Ge merkezi için her yıl belirlenen oranın dışında 20 milyon dolarlık ek yatırım sağlıyor.

Huawei Ar-Ge Merkezi'ndeki 500'ün üzerindeki çalışanın yüzde 87'si Türk mühendislerden oluşuyor.

Bünyesinde 5 araştırma laboratuvarı ve 500'ün üzerinde araştırma mühendisi bulunan merkez, Türkiye'nin öncü 20 üniversitesi ile internet ve veri analizi gibi alanlarda iş birlikleri yürütüyor.

Huawei Ar-Ge Merkezi Ulusal Araştırma Destek Programları'nda yüzde 100 kabul performansına sahip olmasıyla emsalleri arasında öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN 3G VE 4.5G'YE GEÇİŞ SÜRECİNDE YER ALDI

Önceliğini "Yerel ortaklarla iş birliği yapmak ve dijital ekonomiyi geliştirmek" olarak tanımlayan Huawei Türkiye, Türkiye'nin bilgi iletişim ekosisteminde önemli bir role sahip.

© REUTERS / Alexander Bibik Huawei yöneticisi Meng, tutuklandığı Kanada'ya karşı dava açtı

Türkiye'nin 3G ve 4,5G'ye geçiş sürecinde aktif rol alan Huawei Türkiye, Vodafone'un şebekesinin tamamında, Turkcell ve Türk Telekom'un şebekelerinin ise yarısında imza sahibi.

Türkiye'nin 5G dönüşümü için de çalışmalarını sürdüren Huawei Türkiye, Türkiye'deki ICT Summit'te gerçekleştirdiği 5G demosunda 35 Gbps hıza ulaştı.

5G'yi 700 Mhz bandında test eden şirket, Teknoloji Şehirleri (Techcity) etkinliğinde 70 Gbps rekor hıza ulaşmayı da başardı.

Ankara'da 5G Vadisi'ndeki çalışmalarını sürdüren Huawei Türkiye, Türkiye'nin 5G'ye geçişine hazır durumda.

Şirket, 5G ekosistemini sağlıklı bir şekilde kurmak için küresel tecrübesini Türk regülatörlerle, operatörlerle ve diğer ilgili ortaklarıyla paylaşıyor.

10 GB'LİK FİLM BİR SANİYEDE İNDİRİLEBİLECEK

10 GB büyüklüğünde bir filmin 1 saniyede indirilebilmesine olanak sunacak 5G için Türkiye'de hazırlıklar devam ederken Huawei, bilgi, otomasyon ve akıllı teknolojiler için elverişli bir platform sağlamak maksadıyla bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlara odaklanıyor.

© REUTERS / Alexander Bibik Kanada’daki Huawei yöneticisinin ABD’ye iade süreci başladı

Bu platform üzerinde iş ortakları kendi içerik, uygulama ve bulutlarını geliştirebiliyorlar.

5G ile birlikte sinyal taşıyıcı ağlar daha fazla amaçla kullanılacak ve insanlara, nesnelere ve endüstrilere daha fazla alanda servis sunacaklar.

Bir fiziksel ağ milyonlarca kullanım örneği sunabilecek. Huawei 5G Ar-Ge çalışmaları için 2018 yılında 5 milyar Çin yuanı yatırım gerçekleştirerek kablosuz erişim ağları, taşıyıcı ağlar, çekirdek ağlar ve cihazların olduğu bir dizi ticari 5G ekipmanını piyasaya sunacak.

AKILLI KAMU GÜVENLİĞİ PROJELERİNE ODAKLANDI

Huawei 5G ile akıllı ulaşım, akıllı şebeke, akıllı kamu güvenliği, akıllı sağlık hizmeti ve akıllı eğitim gibi alanlara odaklanmış durumda.

Bu kapsamda, şirketin geliştirdiği Huawei ABB Akıllı Park Projesi ile parkta kaybolan bir çocuğun yeri 6 dakika içerisinde tespit edilebiliyor. Projenin demosu hem Çin'de hem de Ankara Harikalar Diyarı'nda yapıldı.

HUAWEİ OPENLAB TÜRKİYE'DE GÜÇ BİRLİĞİ SAĞLADI

Huawei OpenLab Türkiye, IoT, video sanal gerçeklik & artırılmış gerçeklik (VR/AR), kamu güvenliği, akıllı şehir, akıllı evler için yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ediyor.

OpenLab Türkiye, aSAY Enerji, Quectel Türkiye, SadeLabs, Verisun ve 20'den fazla diğer yerel ortakla birlikte çalışacak.

OpenLab Türkiye'de IoT konusunda sanayi ve video teknolojileri alanında güç birliği oluşturuldu.

Türkiye'de endüstrinin sayısal dönüşümünü hızlandırmak için bir platform ve ekosistem sunan Huawei OpenLab, yerel bir dijital ekosistemin geliştirilmesinde iş birliğinin önemini vurgulamak adına dünyanın dört bir yanından ortakları ve müşterileri bir araya getiriyor.

Huawei, dünya genelinde OpenLab organizasyonunu, 'platform + ekosistem' temasıyla kurdu. Dijital dönüşümü ve ekosistem gelişimini teşvik etmek için ekosistemi tümüyle destekleyen OpenLab, açık, esnek ve güvenli bir platform aracılığıyla müşteri odaklı, yenilikçi endüstri çözümleri oluşturuyor.

Huawei, bölgedeki ICT endüstrisinin istikrarlı büyümesini olanaklı kılmak, mükemmelliği sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için Türkiye'deki devlet kurumları ve işletmelerin yeni ICT teknolojisi ve uygulamalarından yararlanmalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyor.