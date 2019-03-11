Galaxy Fold'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Samsung MENA Forum 2019, 18 ülkeden iş ortaklarının katılımıyla Antalya'da yapıldı. Samsung Electronics'in her yıl tüketici elektroniği kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya (MENA) yönelik gerçekleştirdiği etkinliğe bu yıl, MENA Bölgesi'nin ciroda lider ülkesi Türkiye ev sahipliği yaptı.
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung'un 50 yılda dünyanın her yerindeki tüketicilere anlamlı yenilikler sunmanın hedefleri olduğunu söyledi.
50 yıllık birikim ve vizyonun getirisiyle Samsung'un 2019'da çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacağını belirten DaeHyun, sektörde lider olmanın avantajıyla Samsung'un, "Akıllı Yaşam" vizyonunu gerçekleştireceğini ifade etti.
Samsung'un temel teknolojilere büyük yatırım yaptığına işaret eden DaeHyun, şöyle devam etti:
'TÜRKİYE, SAMSUNG İÇİN MENA BÖLGESİ'NDEKİ EN BÜYÜK PAZAR'
Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise Samsung'un, Türkiye'ye verdiği önemi göstermek için bu sene 18 ülkenin katıldığı MENA toplantısını Antalya'da gerçekleştirdiğini bildirdi.
Türkiye'nin, Samsung için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Gürsoy, Türkiye'nin MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda olduğunu ifade etti.
Türkiye'de tüketici elektroniği olarak, Samsung'un hedefleri ölçüsünde 2018'i büyüyerek kapattıklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:
"GFK verilerine göre 2018'de cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2 buçuk kat daha fazla büyüdük. Türkiye'de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018'i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda yüzde 27'ye kadar ulaştık. Türkiye'de beyaz eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen markayız. Beyaz eşyada yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdık. 2018'de büyüyerek çıktık. Beyaz eşyada trendlerin üst segmente doğru yöneldiğini düşünürsek 2019 yılından daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz."
Buzdolabı kategorisinde Türkiye'nin en çok satan ilk dört markasından biri olduklarına değinen Gürsoy, "Twincooling' serisinin gamımıza katılmasıyla üstten donduruculu pazarda ikinci konuma yükseldik. Çamaşır makinesi kategorisinde ise Türkiye'de çok kısa bir süre içinde ilk 3 markadan biri olmayı hedefliyoruz. 'AddWash' özelliğine sahip çamaşır makinelerimiz pazardaki toplam çamaşır makinesi satışlarımızın yüzde 34'ünü oluşturuyor. Türkiye'de klima ve ankastrede pazarlarında çok kısa bir süre içinde ilk 3 markadan biri olmayı hedefliyoruz. Üst segmentte nesnelerin interneti özelliğine sahip ürünlerimizin gücüyle konumumuzu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Samsung olarak yatırımlarını kesmediklerini aktaran Gürsoy, hatta kanal yapılanmasında, ürün geliştirilmesinde ve pazarda yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
'2019'U YATIRIM VE YAPILANMA YILI OLARAK ADLANDIRIYORUZ'
Türkiye'nin dört bir yanında yeni mağazalar açmaya devam edeceklerini anlatan Gürsoy, bayi kanalını ve distribütör ağını geliştirecekleri yeni hibrit kanal yapısıyla mağaza sayılarını 2020 sonu itibarıyla 450'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bunun yanında zincir kanalda hem beyaz eşya hem de TV kategorilerinde yoğun iş birliklerine devam ederek pazar paylarını artıracaklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:
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