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11:45 11 Mart 2019
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    Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u duyurdu

    Galaxy Fold'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter/Samsung
    Bilim
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    Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, katlanabilir telefon Galaxy Fold ile tüketicileri heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, "Açıldığında 7.3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız" dedi.

    Samsung MENA Forum 2019, 18 ülkeden iş ortaklarının katılımıyla Antalya'da yapıldı. Samsung Electronics'in her yıl tüketici elektroniği kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya (MENA) yönelik gerçekleştirdiği etkinliğe bu yıl, MENA Bölgesi'nin ciroda lider ülkesi Türkiye ev sahipliği yaptı.

    Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u duyurdu
    © Fotoğraf : Twitter/Samsung
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    Samsung Electronics MENA Başkanı Sungwan Myung'un ev sahipliğinde düzenlenen forumda Samsung'un tüm ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra MENA Bölgesi ile eş zamanlı olarak 8K QLED TV'lerin lansmanı gerçekleştirildi. Forumda sergilenen yenilikçi ürünler arasında 98" 8K QLED, Galaxy S10, Galaxy Fold, Samsung 4 Kapılı Buzdolabı, Gardrop Tipi Buzdolabı serisi, QuickDrive çamaşır makinesi ve Wind-Free klima da yer aldı.

    Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung'un 50 yılda dünyanın her yerindeki tüketicilere anlamlı yenilikler sunmanın hedefleri olduğunu söyledi.

    50 yıllık birikim ve vizyonun getirisiyle Samsung'un 2019'da çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacağını belirten DaeHyun, sektörde lider olmanın avantajıyla Samsung'un, "Akıllı Yaşam" vizyonunu gerçekleştireceğini ifade etti.

    Samsung'un temel teknolojilere büyük yatırım yaptığına işaret eden DaeHyun, şöyle devam etti:

    'Samsung’un yeni telefonunda kripto para cüzdanı' iddiası
    DHA
    'Samsung’un yeni telefonunda kripto para cüzdanı olacak' iddiası
    "Yapay zeka ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. 5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Katlanabilir telefonumuz Galaxy Fold ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7,3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Pazara çok büyük bir yenilik getiren Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız."

    'TÜRKİYE, SAMSUNG İÇİN MENA BÖLGESİ'NDEKİ EN BÜYÜK PAZAR'

    Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise Samsung'un, Türkiye'ye verdiği önemi göstermek için bu sene 18 ülkenin katıldığı MENA toplantısını Antalya'da gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Türkiye'nin, Samsung için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Gürsoy, Türkiye'nin MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda olduğunu ifade etti.

    Türkiye'de tüketici elektroniği olarak, Samsung'un hedefleri ölçüsünde 2018'i büyüyerek kapattıklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

    "GFK verilerine göre 2018'de cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2 buçuk kat daha fazla büyüdük. Türkiye'de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018'i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda yüzde 27'ye kadar ulaştık. Türkiye'de beyaz eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen markayız. Beyaz eşyada yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdık. 2018'de büyüyerek çıktık. Beyaz eşyada trendlerin üst segmente doğru yöneldiğini düşünürsek 2019 yılından daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz."

    Samsung
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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    Samsung'un, TV ve buzdolabında dünyada lider, çamaşır makinesi alanında ikinci sırada yer aldığını aktaran Gürsoy, hedeflerinin 'AddWash' teknolojisiyle dünyada birinci sıraya yükselmek olduğunu kaydetti.

    Buzdolabı kategorisinde Türkiye'nin en çok satan ilk dört markasından biri olduklarına değinen Gürsoy, "Twincooling' serisinin gamımıza katılmasıyla üstten donduruculu pazarda ikinci konuma yükseldik. Çamaşır makinesi kategorisinde ise Türkiye'de çok kısa bir süre içinde ilk 3 markadan biri olmayı hedefliyoruz. 'AddWash' özelliğine sahip çamaşır makinelerimiz pazardaki toplam çamaşır makinesi satışlarımızın yüzde 34'ünü oluşturuyor. Türkiye'de klima ve ankastrede pazarlarında çok kısa bir süre içinde ilk 3 markadan biri olmayı hedefliyoruz. Üst segmentte nesnelerin interneti özelliğine sahip ürünlerimizin gücüyle konumumuzu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Samsung olarak yatırımlarını kesmediklerini aktaran Gürsoy, hatta kanal yapılanmasında, ürün geliştirilmesinde ve pazarda yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

    '2019'U YATIRIM VE YAPILANMA YILI OLARAK ADLANDIRIYORUZ'

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    © REUTERS /
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    2019'u yatırım ve yapılanma yılı olarak adlandırdıklarını aktaran Gürsoy, "2019'da, bir önceki yıla göre daha fazla büyüyerek ve Türkiye dinamiklerine uygun yapılanmamız sayesinde tüm kanallarda daha da güçlenerek, pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle taksit sınırlandırılmasının getirildiği dönemde, çeyiz kanalı diye adlandırdığımız tüketiciyi finanse eden kanaldaki iş ortağı sayımızı 15'ten 37'ye çıkardık. Kanaldaki iş ortaklarımızla yaptığımız pazarlama çalışmalarını da artırarak devam edeceğiz"diye konuştu.

    Türkiye'nin dört bir yanında yeni mağazalar açmaya devam edeceklerini anlatan Gürsoy, bayi kanalını ve distribütör ağını geliştirecekleri yeni hibrit kanal yapısıyla mağaza sayılarını 2020 sonu itibarıyla 450'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

    Bunun yanında zincir kanalda hem beyaz eşya hem de TV kategorilerinde yoğun iş birliklerine devam ederek pazar paylarını artıracaklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

    Samsung logo
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    Samsung'dan Türkiye'de üretim hamlesi
    "Gelişen pazar dinamikleri içinde artan önem sahip olan online satış kanallarını ve geleneksel perakendeciliği ortak bir platformda bir araya getireceğimiz çoklu kanal (omnichannel) stratejimize uygun yatırımları 2019'da hayata geçireceğiz. Geliştirdiğimiz yenilikçi perakende yönetimi uygulamaları ile doğru ürünün doğru noktada sergilenmesini sağlayarak kanal satışlarımızı artırmak ana hedeflerimiz içerisinde yer alıyor. Ürün gamımızı sektöre yön vereceğini düşündüğümüz QLED 8K TV, Family Hub buzdolabı, Q-Drive çamaşır makinesi, Dual Cook Flex ankastre fırın gibi yenilikçi ürünlerle genişletiyoruz. Türkiye pazarına ve dinamiklerine uygun yerel üretimle destekleyeceğimiz beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerimizi bu sene içerisinde tüketicilerimizle buluşturacağız. Markamıza yıl boyunca iletişim yatırımları yapmayı da sürdüreceğiz. TV kategorisinde en çok tercih edilen marka konumumuzu açık ara sürdürmeye devam ederken beyaz eşya kategorisinde bilinirliğimiz son 3 yılda 3 katına çıkardık. 2019 yılı içinde her iki kategoride marka değerini yukarı taşımak önceliklerimiz arasında olacak."

    Etiketler:
    satış, telefon, Ekran, Kat, Galaxy Fold, Samsung, DaeHyun Kim, Türkiye
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