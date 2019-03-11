Hubble uzay teleskopu, çarpışan iki galaksiyi görüntüledi

NASA ve ESA'nın Hubble uzay teleskopundaki kameralar NGC 6052'yi görüntüledi.

Herkül takımyıldızında bulunan NGC 6052, birbiriyle çarpışan iki galaksiden oluşuyor. İlk kez 1784'te William Herschel tarafından keşfedilen bu galaksiler, başta düzensiz tek bir galaksi olarak tanımlanmıştı. Ancak bugün NGC 6052'nin çarpışma sürecindeki iki galaksi olduğunu biliyoruz.

#HubbleFriday Long ago gravity drew these 2 galaxies together. However, actual collisions between stars are very rare as stars are very small relative to the distances between them. Eventually the galaxies will fully merge to form a single, stable galaxy: https://t.co/PwHvlSoEW1 pic.twitter.com/5PUcXp7BCL — Hubble (@NASAHubble) March 8, 2019

İki galaksi çok uzun zaman önce yerçekimi nedeniyle bugün gözlemlediğimiz duruma gelmişti. İki galaksiden gezegenler yerçekiminin etkisiyle oluşan yeni gezingeler üzerinde ilerliyor. Ancak yıldızlar arası çarpışmalar çok nadir oluyor, zira bu yıldızlar aralarındaki mesafelere nazaran çok küçükler. Nihayetinde de galaksiler tek ve durağan bir galaksi haline gelecek.

İçinde bulunduğumuz galaksi olan Samanyolu da en yakın galaksi olan Andromeda galaksisiyle benzer bir çarpışma yaşayacak. Fakat bunun da 4 milyar yıl kadar bir süreden önce gerçekleşmesi beklenmiyor.