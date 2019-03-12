NASA'nın yayınladığı 'evrenin sesi' dinleyenleri korkuttu

Bilim insanları, Hubble teleskobunun Wide Field Camera 3 kamerasıyla çektiği galaksi kümelerinin fotoğraflarını sese dönüştürdü. Her bir öğeye bir ses verildi. Yıldızlar ve kompakt galaksilere kısa ve net tonlar, sarmal galaksilere de değişen yüksekliğe sahip uzun sesler verildi.

NASA'nın açıklamasında, "Bu, muhtemelen, şimdiye kadar duyduğunuz en sıra dışı müzik türü" ifadeleri yer aldı.

Ancak internet kullanıcıları bu müziği ilginç olsa da korkunç buldu.

"rAsi0l" rumuzlu bir takipçi, "Sadece bana mı biraz ürkütücü geliyor?" diye sordu.

Is it just me or is this a little bit creepy? pic.twitter.com/BBHmDIJXuh — ~ Sarah ~ (@rAsi0l) March 4, 2019

"NoraNoragallego" şunu yazdı: "Bu kayıt bana korkunç geliyor ve su altındayken insanın duyduğu seslere benziyor."

Es una simulación? Me suena algo terrorífico, y como cuando escucho ruidos estando abajo del agua. — nora gallego gil (@NoraNoragallego) March 9, 2019

"IFOS9000" da şu yorumda bulundu: "Bu biraz sinir bozucu."

a bit unnerving! — It's Full of Stars ✨ (@IFOS9000) March 7, 2019

​"Michael91027018", "İlginç ama bir dereceye kadar rahatsız edici" diye yazdı.