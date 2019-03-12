‘İnternetin tamamen kapanması mümkün’

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) bilgisayar ağı geliştiricisi ve 30 yıl önce küresel WWW ağını oluşturan Tim Berners-Lee’nin mentorlarından biri olan Ben Segal, Sputnik’e verdiği röportajda, internetin tamamen kapatılmasının zor, ancak mümkün olduğunu söyledi.

Pazar günü, Rusya Devlet Duması'nın şubat ayında ilk oturumda kabul ettiği Runet'in korunmasına dair yasaya karşı Moskova'da eylem düzenlendi. Eyleme yaklaşık 6.5 bin kişi katıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Runet'in korunmasına ilişkin yasanın internet özgürlüğünü kısıtlamadığını, dışarıdan kapatılması durumunda ağın korunmasını hedeflediğini belirtti.

Ben Segal konuyla ilgili olarak "İnternet, rezerv bağlantıları kullanılabilecek şekilde tasarlandı. O nedenle öldürülmesi zor, ancak mümkün. Asıl sorun, insanların ölümüne neden olmayacak, ancak elektronik ve haberleşme sistemlerini devre dışı bırakacak uzaydaki olası nükleer bir patlamadır. Bu, uzun zamandan beri biliniyor" dedi.

Diğer bir seçeneğin de nükleer bir savaşta tüm insanlığın yok edilmesi olduğunu belirten Segal, "Ancak, dünyayı yok etmeden, interneti tamamen kapatmak çok zor. Çünkü dediğim gibi, internet çeşitli kaynaklarla çalışacak şekilde tasarlandı. Radyo sinyali, kablo ve lazer olduğu sürece bu protokoller aracılığıyla iletişimi sağlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İnternete önemli zararlar verilebileceğine vurgu yapan Segal, "Birkaç yıl önce bir ülkenin interneti başarılı bir şekilde filtreleyebileceğini düşünmemiştim. Ancak, bu mümkün. Örneğin, Çin'de Google tamamen yasak" şeklinde konuştu.