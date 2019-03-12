‘İnternetin tamamen kapanması mümkün’

Ben Segal konuyla ilgili olarak "İnternet, rezerv bağlantıları kullanılabilecek şekilde tasarlandı. O nedenle öldürülmesi zor, ancak mümkün. Asıl sorun, insanların ölümüne neden olmayacak, ancak elektronik ve haberleşme sistemlerini devre dışı bırakacak uzaydaki olası nükleer bir patlamadır. Bu, uzun zamandan beri biliniyor" dedi.
Diğer bir seçeneğin de nükleer bir savaşta tüm insanlığın yok edilmesi olduğunu belirten Segal, "Ancak, dünyayı yok etmeden, interneti tamamen kapatmak çok zor. Çünkü dediğim gibi, internet çeşitli kaynaklarla çalışacak şekilde tasarlandı. Radyo sinyali, kablo ve lazer olduğu sürece bu protokoller aracılığıyla iletişimi sağlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İnternete önemli zararlar verilebileceğine vurgu yapan Segal, "Birkaç yıl önce bir ülkenin interneti başarılı bir şekilde filtreleyebileceğini düşünmemiştim. Ancak, bu mümkün. Örneğin, Çin'de Google tamamen yasak" şeklinde konuştu.
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