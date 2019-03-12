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23:09 12 Mart 2019
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    Esrar-Kanada

    Bilim insanları mayadan esrar üretti

    © REUTERS / Blair Gable
    Bilim
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    Giderek büyüyen esrar pazarında şirketlerin daha çabuk ve ucuz uyuşturucu üretmesi için mayadan yararlanılabilecek.

    Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi
    © Fotoğraf : Twitter/Fox10
    Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi' ABD'de hizmete girdi
    Sağlığa yararlı etkisi olduğuna dair kanıtlanmış hiçbir veri olmasa da Kuzey Amerika'da yasallaşmasının ardından esrar pazarının yakın gelecekte patlama yapması bekleniyor.

    Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, daha verimli bir esrar üretim yöntemi araştıran bilim insanları ekmek ve bira yapımında kullanılan mayanın esrar üretilmesinde kullanılabileceğini keşfetti.

    Tipik olarak mayaya şeker vermek etanol üretmesini sağlıyor ve organizma bu nedenle bira ve şarap yapımında önemli bir bileşen. Geniş ölçekte büyümesi kolay olduğu için bilim insanları mayanın genetik yapısında değişiklikler yaparak çeşitli ilaçlar üretebiliyor.

    ESRARDAKİ GENLER MAYAYA YERLEŞTİRİLDİ

    Berkeley Üniversitesi profesörü Jay Keasling, yaptıkları araştırmada esrardaki aktif bileşikler olan kannabinoidleri üreten genleri alarak bunları mayaya yerleştirdiklerini belirtti. Birlikte çalışacak ve kannabinoidleri yaratacak farklı organizmalardan genleri bir araya getirdiklerini belirten Keasling, işlemin çok fazla mühendislik gerektirdiğini kaydetti.

    Esrar bitkisi
    © Fotoğraf : Pixabay
    Yeni Zelanda, keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşması için referanduma gidiyor
    Keasling ekibi her bir litre maya çözeltisi için yaklaşık 8 miligram psikoaktif bileşen tetrahidrokanabinol ve biraz daha az, psikoaktif olmayan kannabidiol (CBD) üretebildi. Esrar üretiminde alternatif yolların denenmeye başlaması büyüyen pazar için önemli bir ihtiyaç olarak görülüyor. Esrar bitkisinin yetişmesi aylar sürüyor, toplaması önemli bir işçilik gerektiriyor ve bu çiftliklerin çevre üzerinde negatif etkisi var. Kendisi de bu alanda çalışan bir şirket kuran Keasling daha ucuz ve hızlı dolayısıyla daha çok kar getirecek bir esrar üretim metodu geliştirmeye odaklanmış durumda.

    Keasling ve ekibinin mayadan ürettiği esrar miktarının ticari amaç için henüz yeterli olmadığı ancak çalışma prensibini kanıtlaması nedeniyle önemli olduğu belirtiliyor.

    ABD ve Kanada'da esrar kullanımı bu alana yatırım yapan şirketlerin baskısıyla yasallaşmış durumda. Bilim insanları esrarın sağlığa yararlı olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmasa da bu fikrin şirketler tarafından yaygınlaştırıldığını belirtiliyor.

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