Bilim insanları mayadan esrar üretti

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, daha verimli bir esrar üretim yöntemi araştıran bilim insanları ekmek ve bira yapımında kullanılan mayanın esrar üretilmesinde kullanılabileceğini keşfetti.
Tipik olarak mayaya şeker vermek etanol üretmesini sağlıyor ve organizma bu nedenle bira ve şarap yapımında önemli bir bileşen. Geniş ölçekte büyümesi kolay olduğu için bilim insanları mayanın genetik yapısında değişiklikler yaparak çeşitli ilaçlar üretebiliyor.
ESRARDAKİ GENLER MAYAYA YERLEŞTİRİLDİ
Berkeley Üniversitesi profesörü Jay Keasling, yaptıkları araştırmada esrardaki aktif bileşikler olan kannabinoidleri üreten genleri alarak bunları mayaya yerleştirdiklerini belirtti. Birlikte çalışacak ve kannabinoidleri yaratacak farklı organizmalardan genleri bir araya getirdiklerini belirten Keasling, işlemin çok fazla mühendislik gerektirdiğini kaydetti.
Keasling ve ekibinin mayadan ürettiği esrar miktarının ticari amaç için henüz yeterli olmadığı ancak çalışma prensibini kanıtlaması nedeniyle önemli olduğu belirtiliyor.
ABD ve Kanada'da esrar kullanımı bu alana yatırım yapan şirketlerin baskısıyla yasallaşmış durumda. Bilim insanları esrarın sağlığa yararlı olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmasa da bu fikrin şirketler tarafından yaygınlaştırıldığını belirtiliyor.
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