‘Kirli hava sigaradan daha öldürücü’

Hava kirliliğinden ölenlerin sayısının sigaradan ölenlerden daha çok olduğu belirtildi.

© AFP 2018 / NICOLAS TUCAT E-sigara kalp krizi riskini artırıyor

European Heart Journal dergisinde yer alan makaleye göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8.8 milyon kişi hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaştırmak gerekirse Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmelerine göre, sigaradan ölenlerin sayısı yıllık 7.2 milyon kişi. Böylelikle hava kirliliği şimdi daha ciddi bir risk faktörü."

Bilim insanların sunduğu verilere göre Avrupa'da havanın kirlenmesi sonucu her yıl 790 bin kişi ölüyor. Ayrıca hava kirliliğinin Avrupa'daki ortalama ömür süresini en az 2 kat azalttığı belirtildi.

Hava kirliliğine sebep olan maddelerin büyük kısmının fosil yakıtların yanması sonucu oluştuğunu kaydeden araştırmacılar, başka enerji kaynaklarına geçme çağrısında bulundu. Bilim insanları, yenilenebilir kaynaklardan üretilen temiz enerjinin sadece iklim değişikliğine karşı etkili bir yöntem olmadığını ayrıca hava kirliliğinin yol açtığı ölümleri yarı yarıya azaltma fırsatı olduğunu vurguladı.