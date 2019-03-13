Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla zamanı tersine döndürdü

Araştırmanın başını çeken Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'den Dr Gordey Lesovik, "Zamanın termodinamik okunun tersi yönde evrilen bir durumu yapay şekilde yarattık" dedi.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'den bilim insanlarının İsviçre ve ABD'den meslektaşları tarafından desteklendiği çığır açıcı bir araştırmayla kuantum bilgisayarı sayesinde zamanın yönünün geriye döndürüldüğü söyleniyor.

The Independent gazetesinin haberinde bunun fiziğin temel yasalarıyla çelişir gibi gözüktüğü ve evrene hükmeden sürece dair kavrayışımızı değiştirebileceği dile getirildi. Aynı zamanda bunun kuantum bilgisayarlarını anlama sürecimizde büyük bir ilerleme anlamına geldiği belirtildi.

Scientific Reports dergisi, 'zaman makinesi' diye nitelediği deneyde elektronlarla kuantum mekaniğinin tuhaf dünyasının kullanıldığını aktardı. Elektron kubitlerden oluşan tam geliştirilmemiş bir kuantum bilgisayarıyla masaya dağılan bilardo toplarının havuza geri dönmesine eşdeğer bir deney yapıldı.

Bilgisayarı izleyen herkesin bu olayı 'zamanın geri döndürülmesi gibi' göreceği, zamanla bu tekniğin gelişerek daha güvenli ve isabetli hale gelmesinin beklendiği öne sürüldü.

Araştırmanın başını çeken Dr Gordey Lesovik, "Zamanın termodinamik okunun tersi yönde evrilen bir durumu yapay şekilde yarattık" dedi. Lesovik, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fiziği Laboratuvarı'nı yönetiyor.