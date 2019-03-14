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19:57 14 Mart 2019
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    Yapay zeka

    Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakma yolunda

    © Flickr/ A Health Blog
    Bilim
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    Çin, yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan makale sayısı bakımından ABD ile farkı giderek kapatıyor.

    Çin’de yapay zeka ile donatılmış otel açıldı
    © Fotoğraf : DHA
    Çin’de yapay zeka ile donatılmış otel açıldı
    ABD'deki Allen Yapay Zeka Enstitüsünün, Semantic Scholar Project'in derlediği verilere dayandırdığı habere göre, Çin'de üretilen yapay zeka konulu bilimsel araştırmaların, en fazla atıf alan makalelerin sayısı bakımından ABD'yi gelecek yıllarda geçeceği tahmin ediliyor.

    1982-2018 yıllarını kapsayan verilere ve mevcut artış eğilimlerine bağlı olarak yapılan ileri dönük tahminlere göre, Çin'in yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan yüzde 50'lik dilimdeki makale sayısının bu yıl içinde ABD'yi yakalaması bekleniyor.

    'ÇİN, 2025 YILINDA ABD'Yİ GERİDE BIRAKACAK'

    Çin'in en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilim içindeki makale sayısının gelecek yıl, yüzde 1'lik dilim içindeki makale sayısının ise 2025 itibarıyla ABD'de üretilmiş makalelerin sayısını aşacağı öngörülüyor.

    Yapay zeka
    China Daily
    Çin'de 'yapay zeka' dersleri okul müfredatına giriyor
    ABD'nin en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47 iken, 2018 sonunda yüzde 29'a geriledi. Öte yandan Çin'in yüzde 10'luk dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1'den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5'e kadar çıktı.

    Çin'de üretilen yapay zeka konulu makalelerin toplam sayısı, 2006 yılında ABD'yi geride bırakmıştı. Ancak ileri teknolojiyi konu edinen bilimsel çalışmaların etkinliği atıf sayısına göre değerlendirildiği için, ülkenin o alandaki başarısı atıf alan makalelerinin oranıyla ölçülüyor.

    Çin yönetimi 2017'de, 2030 yılında yapay zeka alanında dünya lideri olmak hedefine yönelik planlarını kamuoyuna duyurmuştu. Ülkenin yapay zeka alanındaki bilimsel araştırmalarının saysının özellikle 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir artış gösterdiği gözleniyor.

    Etiketler:
    Teknoloji, Robot, Yapay zeka, Çin, ABD
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