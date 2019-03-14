Domuz kemikleri, bilim insanlarının Stonehenge’in yapılış amacını bulmalarına yardımcı oldu

Stonehenge civarında bulunan domuz kemiklerinin izotop analizi, onların İngiltere’nin dört bir yanından getirildiğini gösterdi. Bilim insanlarının konuyla ilgili makalesi Science Advances dergisinde yayımlandı.

Stonehenge, Wiltshire'da bulunan taş bir yapıdır. Üç yıl önce jeologlar, yapıyı oluşturan diyabazlı mavi taşların Galler'in batı bölgelerinden getirildiğini açıkladı. Tarihçiler, Stonehenge'in başlangıçta başka bir yerde inşa edildiğini ve daha sonra şimdiki yerine taşınarak, oradaki kumtaşından dış halkalarının tamamlandığını öne sürdü. Bu teori, yapının ‘kurucuları'nın geçen yıl yapılan kemik analizinden sonra doğrulandı.

Cardiff Üniversitesi'nden Richard Madgwick, Stonehenge'de bir asır önce bayram ritüellerinde yenen yüzlerce domuzun kemiklerinin bulunduğunu belirtti.

Kemiklerin kimyasal analizini yapan bilim insanları, bu hayvanların İngiltere'nin farklı bölgelerinden getirildiğini tespit etti.

Madgwick, "Normalde, binlerce kilometre öteden buraya hayvan taşımaktansa, yerli et kullanmalarına hiç bir engel yoktu. Ritüeller için kendi domuzlarını getirmek gibi kuralları olmuş olabilir. " ifadelerine yer verdi.

Madgwick ve arkadaşlarına göre, ülkenin farklı bölgelerinden buraya hayvan taşınması, bu tür anıtların varlığından haberdar olan ve onları onurlandıran insanların hayatında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.