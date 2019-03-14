Domuz kemikleri, bilim insanlarının Stonehenge’in yapılış amacını bulmalarına yardımcı oldu

Cardiff Üniversitesi'nden Richard Madgwick, Stonehenge'de bir asır önce bayram ritüellerinde yenen yüzlerce domuzun kemiklerinin bulunduğunu belirtti.
Kemiklerin kimyasal analizini yapan bilim insanları, bu hayvanların İngiltere'nin farklı bölgelerinden getirildiğini tespit etti.
Madgwick, "Normalde, binlerce kilometre öteden buraya hayvan taşımaktansa, yerli et kullanmalarına hiç bir engel yoktu. Ritüeller için kendi domuzlarını getirmek gibi kuralları olmuş olabilir. " ifadelerine yer verdi.
Madgwick ve arkadaşlarına göre, ülkenin farklı bölgelerinden buraya hayvan taşınması, bu tür anıtların varlığından haberdar olan ve onları onurlandıran insanların hayatında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.
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