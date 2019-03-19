Herodot 2.469 yıl sonra haklı çıktı: Mısır’da türünün ilk örneği bir gemi kalıntısı bulundu

Mısır’ın İskenderiye şehri yakınlarındaki Abukir Körfezi’nde bulunan antik Thonis-Heracleion kentindeki batık limanda, türünün ilk örneği bir gemi keşfetti. Geminin, Yunan tarihçi Heredot’un Mısır gezisi ile ilgili bir yazısında bahsettiği gemi ile aynı olduğu belirtiliyor.

Avrupa Arkeoloji Enstitüsü'nden Franck Goddio ve ekibi, Mısır'daki Thonis-Heracleion antik kentindeki bir batık limanda ve neredeyse hiç bozulmamış bir gemi buldu. Hâlâ iyi durumda olması halihazırda şaşırtıcı olan yük gemisi, ayrıca türünün ilk örneği.

Yunan tarihçi Herodot, M.Ö. 450 yılında yazdığı bir eserde Mısır gezisini anlatmış papirüsün kullanıldığı yük gemilerinden söz etmişti. İnşa sürecine şahit olan Herodot eserinde gemilerin tuğla gibi kesilmiş yaklaşık 100 cm'lik tahtalardan yapıldığını yazmıştı. O tarihten bu yana gemilerin varlığı doğrulanamamıştı.

© AA / Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Mısır'da Hiksoslar dönemine ait 3 bin 500 yıllık mezarlar bulundu

​Heredot'a göre, gemilerin armuzu içeriden papirüsle dolduruluyordu. 28 metre uzunluğundaki gemi, şimdiye kadar keşfedilen en büyük çapta antik Mısır ticaret gemilerinden biri ve Nil alüvyonu içinde yaklaşık yüzde 70'i günümüze kadar ulaştı. Gemide, akasya ağacından ve bazıları yaklaşık 2 metre uzunluğunda tahtalar da kullanılmış.

Guardian'ın aktardığına göre, çalışmanın sonuçlarını yayınlayan Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Müdür Damian Robinson "Kalıntıyı bulduğumuzda Heredot'un haklı olduğunu anladık, Herodot'un tarif ettiği şeyle gördüğümüz şey aynıydı. Herodot'un tarifindeki yapı daha önce hiç görülmemişti. Gemilerin uzun iç kaburgalara sahip olduğunu yazmıştı" dedi.