Herodot 2.469 yıl sonra haklı çıktı: Mısır’da türünün ilk örneği bir gemi kalıntısı bulundu

Yunan tarihçi Herodot, M.Ö. 450 yılında yazdığı bir eserde Mısır gezisini anlatmış papirüsün kullanıldığı yük gemilerinden söz etmişti. İnşa sürecine şahit olan Herodot eserinde gemilerin tuğla gibi kesilmiş yaklaşık 100 cm'lik tahtalardan yapıldığını yazmıştı. O tarihten bu yana gemilerin varlığı doğrulanamamıştı.
Nile shipwreck discovery proves Herodotus right – after 2,469 years. https://t.co/7nY0syMLQR #History #Archaeology pic.twitter.com/8erGBgmUx4— Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) March 18, 2019
Guardian'ın aktardığına göre, çalışmanın sonuçlarını yayınlayan Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Müdür Damian Robinson "Kalıntıyı bulduğumuzda Heredot'un haklı olduğunu anladık, Herodot'un tarif ettiği şeyle gördüğümüz şey aynıydı. Herodot'un tarifindeki yapı daha önce hiç görülmemişti. Gemilerin uzun iç kaburgalara sahip olduğunu yazmıştı" dedi.
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