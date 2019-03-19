Rusya ile ABD, Venüs’te yaşam izi arayacak

Uzay alanında Sovyetler’den beri birbirinin rakibi olan Rusya ile ABD’nin 2027’de Venüs gezegeninde yaşam izi aramak için ortak bir proje gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rusya ile ABD arasındaki Venera-D (Venüs-D) isimli ortak projenin Başkanı Lyudmila Zasova, Venüs'ün 465 derece sıcaklıkla Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegen olduğunu, ancak üzerinde yine de yaşam belirtileri olabileceğini söyledi.

Zasova'ya göre, proje kapsamında Venüs'e mikroskoplu bir balonun gönderilmesinin planlandığını ve balonun üzerindeki mikroskopun, gezegenin atmosferinde bakteri araması planlanıyor.

Projenin büyük ihtimalle 2027'de gerçekleştirileceğini belirten Zasova, araştırmanın bilimsel kısmının tamamlandığını kaydetti.

'JAPONYA VE AVRUPA DA KATILMAYA HAZIR'

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"Bilimsel amaçlar, öncelikler belirlendi" diyen Zasova, Japonya ve Avrupa da projeye ekipman desteği ile katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zasova'ya göre, proje için Japonya ultraviyole kameralar, İtalya haritalandırma spektometreleri, Almanya termal ve volkanik faaliyetin görülebileceği Venüs'ün karanlık tarafını gözlemlemek için kamera teklif etti.

Venera-D misyonu kapsamında gezegene Rus yörünge ve iniş platformlarının yanı sıra ABD'ye ait bir araştırma istasyonunun Vostoçnıy uzay üssünden Angara-A5 taşıyıcı roketi ile fırlatılması bekleniyor.