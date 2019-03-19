Rusya ile ABD, Venüs’te yaşam izi arayacak

Zasova'ya göre, proje kapsamında Venüs'e mikroskoplu bir balonun gönderilmesinin planlandığını ve balonun üzerindeki mikroskopun, gezegenin atmosferinde bakteri araması planlanıyor.
Projenin büyük ihtimalle 2027'de gerçekleştirileceğini belirten Zasova, araştırmanın bilimsel kısmının tamamlandığını kaydetti.
'JAPONYA VE AVRUPA DA KATILMAYA HAZIR'
Zasova'ya göre, proje için Japonya ultraviyole kameralar, İtalya haritalandırma spektometreleri, Almanya termal ve volkanik faaliyetin görülebileceği Venüs'ün karanlık tarafını gözlemlemek için kamera teklif etti.
Venera-D misyonu kapsamında gezegene Rus yörünge ve iniş platformlarının yanı sıra ABD'ye ait bir araştırma istasyonunun Vostoçnıy uzay üssünden Angara-A5 taşıyıcı roketi ile fırlatılması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)