Günlük marihuana kullanımı mental psikoz riskini artırıyor

Bilim insanları, marihuana ile psikoz arasındaki güçlü bir bağ bulunduğunu saptadı. Marihuananın güçlü türlerinde bu risk beş katına çıkıyor.

Bilim insanları her gün marihuana kullanan ya da içen kişilerin ciddi mental psikoz geliştirme riskinin yüksek olduğunu saptadı. Esrarın daha kuvvetli formları ise riski artırıyor.

Brezilya ve aralarında Amsterdam, Londra ve Paris'in bulunduğu Avrupa'nın 11 bölgesinde yapılan geniş çaplı uluslararası araştırmanın sonuçlarına göre, günlük olarak marihuana kullananların psikoz atak geçirme riski, hiç kullanmayan kişilere kıyasla üç kat fazla.

Psikoaktif bileşen THC'nin yüzde 10'undan fazlasına sahip marihuana türlerinde ise bu riskin beş kat arttığı belirlendi. THC, halüsinasyonlar, sanrılar ve paranoya gibi psikotik semptomlara neden olabiliyor. Yüksek THC içeren esrar türlerinin yaygın olarak bulunduğu Amsterdam ve Londra'da, marihuana ve psikoz arasındaki bağlantının daha güçlü olduğu saptandı.

‘HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'

Bilim insanları, marihuanın satışı ve kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin, halk sağlığı üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Bazı ülkelerde yasal hale gelmesinin ardından marihuana kullanımının artması, esrarın olası zararlarıyla ilgili endişeleri alevlendirdi.