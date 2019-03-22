Rus bilim insanları, cep telefonu mesajlarını dokunsal alfabeye dönüştüren cihaz geliştirdi

Rus bilim insanları, bir iletişim sistemi şirketi ile birlikte engellilerin cep telefonundan sesli ve yazılı mesajları anlayabilmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi. ‘Taktilnaya ruka’ isimli cihaz, bir cep telefonu uygulaması yardımı ile mesajları dokunsal alfabeye dönüştürecek ve engelliler böylece daha aktif bir yaşam sürebilecek.

Moskova Psikoloji ve Pedagoji Üniversitesi'nden bilim insanları iletişim teknolojisi şirketi Gruppa Sistematika uzmanları ile birlikte engelliler için cep telefonu ile alınan sesli ve yazılı mesajları dokunsal alfabe yoluyla anlama imkânı veren ‘Taktilnaya ruka' (dokunsal el) isimli bir cihaz geliştirdi.

Cihazda bir cep telefonu uygulaması yardımı ile cep telefonundan alınan mesajlar, kullanıcının elinde mekanik etkiye dönüşüyor. Bilgiler beliğin üzerine yerleştirilen bir bilekliğe yerleştirilen araç ile belirli aralıklarla kullanıcıya titreşimler veriyor. Sinyaller ise Braille alfabesi ile (dikdörtgenler üzerine dizili kabartmalı noktalardan oluşan alfabe) kodlanıyor.

Taktilyana ruka cihazı sayesinde engelliler sms ve e-postaları okuyup navigasyon sistemlerini kullanarak daha aktif bir yaşam sürdürebilecek. Bu sayede ayrıca görme engelliler fazla işitsel yükten de korunmuş olacak ve sokakta ya da gürültülü diğer ortamlarda mesaj alabilecek.

Cihazın ilk partisi halihazırda hayır kurumları ile işbirliği ile test için kullanıcılara sunuldu. Bir sonraki aşamada ise test sonuçları doğrultusunda cihazın daha da geliştirilmesi ve kullanıcıların aldıkları mesaja cevap vermesi, telefondaki acil bir numarayı araması planlanıyor. Ayrıca iOS işletim sistemleri için de cihazın uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.