Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen yıl Nisan ayında uzaya fırlattığı TESS teleskobunun Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfettiği açıklandı.

TESS'ten Ocak ayında gelen verileri değerlendiren Iowa Üniversitesi uzmanları, dev bir gaz kütlesinden oluşan "TOI 197.01" adı verilen gezegenin, Güneş'ten biraz daha büyük ve ağır 5 milyar yaşındaki sıcak bir yıldızın yörüngesinde olduğunu duyurdu.

'SICAK SATÜRN'

BBC Türkçe'nin haberine göre yörüngedeki bir turunu 14 günde tamamlayan TOI 197.01'in yıldıza görece yakın bir mesafede seyretmesi nedeniyle yüzeyinin sıcak olduğu belirtiliyor. Uzay bilimciler bu nedenle yeni gezegene "Sıcak Satürn" de diyor.

Astrosismologlar, yeni gezegenin varlığını sismik dalgaları inceleyerek ortaya çıkardı. Sismik dalgalar yardımıyla yıldızların çapı ve kütlesi de belirlenebiliyor.

"Gezegen avcısı" olarak bilinen TESS teleskobu, gökyüzünde Kepler teleskopundan 400 kat daha büyük bir alanı tarıyor. 4 geniş açılı kamerası bulunan teleskop 2 yıl içinde gökyüzünün yüzde 85'ini tarayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.

Kepler'in yerini alan TESS, geçen yıl Güney Afrikalı iş adamı Elon Musk'a ait Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

NASA'nın 2009'da uzaya gönderdiği Kepler uydusu yakında görevini tamamlayacak.

Şimdiye kadar pek çok dış gezegen keşfeden ve bu yıl yakıtı bittiği açıklanan Kepler, uzayda terk edilecek.

Teleskop, Güneş'in etrafında dolaşmaya devam edecek ve Dünya'ya Ay'ınki kadar bir mesafede olacak.