5G kullanmaya başlayan Güney Kore: ABD'yi geçtik

ABD’den hızlı davranan Güney Kore dünyada 5G kullanmaya başlayan ilk ülke olduğunu açıkladı. Şu anda bu hizmeti yalnızca 6 isim kullanabiliyor olsa da cuma itibarıyla tüm Güney Kore vatandaşları 5G’den yararlanabiliyor olacak.

Güney Kore dünyanın ilk 5G ağını kullanıma açtığını duyurdu. Ülkenin en büyük 3 telekomünikasyon şirketi olan SK Telecom, KT ve LG Uplus yerel saatle çarşamba günü 23.00’de ağın kullanmaya başlandığını açıkladı. Lansmanın söylenenden erken yapılmış olması ise 5G’nin ilk kullanıcıları olmak isteyenler arasında deyim yerindeyse paniğe yol açtı.

Ülkenin en büyüğü olan SK Telecom’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “SK Telecom 3 Nisan 2019 23.00 itibarıyla Kore’yi temsil eden 6 ünlü için 5G hizmetini aktif hale getirdi.”

© AFP 2019 / Aralarında EXO grubunun iki üyesi Baekhyun ve Kai ile Olimpiyat şampiyonu buz pateni sporcusu Kim Yu-na’nın bulunduğu bu ünlü isimler dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefon kullanıcıları oldu. Diğer vatandaşlar ise cuma günü 5G kullanmaya başlayabilecek.

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon’un beklenenden önce harekete geçeceği söylentileri üzerine erken davranan Güney Kore normalde cuma yapacağı lansmanı öne çekti. Nitekim resmi haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre ülke Minneapolis ve Chicago’da 5G’yi kullanıma açan Verizon’dan hızlı davrandı, böylece 5G konusunda bir ilke imza atıp ABD, Çin ve Japonya’yı geride bıraktı.