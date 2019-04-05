Turkcell'de internet gitti

Turkcell ve Superonline aboneleri bir süredir internet bağlantısına erişemiyor.

Çok sayıda Turkcell ve Superonline abonesi, bir süredir internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Turkcell müşteri hizmetleri, sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" diye yanıt verdi.

Teknik bir çalışma nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz. — TURKCELL Müşteri Hiz (@TurkcellHizmet) April 5, 2019

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