Peru'da 4 bacaklı balina fosili keşfedildi

BBC'de yer alan habere göre, paleontologlar Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı 4 metre boyunda balina fosili keşfetti.
Ancient whales walked on four legs and moved like a giant otter https://t.co/VSpPMUZB9r pic.twitter.com/fxPuw0KtrP— CNN International (@cnni) April 4, 2019
Araştırmacılar Peru'nun Pasifik kıyısına yakın Playa Media Luna'da bulunan fosilin balinanın nasıl değişime uğradığına ışık tutacağını belirtti.
Lambert, balinaların Güney Asya'dan Güney Amerika'ya göç etmiş olabileceğini söyledi.
Çalışmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.
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