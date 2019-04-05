Peru'da 4 bacaklı balina fosili keşfedildi

Peru'da 43 milyon yıllık dört bacaklı balina fosili bulundu. Ayakları perdeli ve toynaklı olan balinanın hem yüzebildiği hem de karada yürüyebildiği düşünülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, paleontologlar Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı 4 metre boyunda balina fosili keşfetti.

Ancient whales walked on four legs and moved like a giant otter https://t.co/VSpPMUZB9r pic.twitter.com/fxPuw0KtrP — CNN International (@cnni) April 4, 2019

​Araştırmacılar Peru'nun Pasifik kıyısına yakın Playa Media Luna'da bulunan fosilin balinanın nasıl değişime uğradığına ışık tutacağını belirtti.

© AA / Ayakları perdeli ve toynaklı olan balinanın hem yüzebildiği hem de karada yürüyebildiği düşünülüyor.

© Fotoğraf : İHA 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili duvardan söküldü

Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Olivier Lambert, ilk balinaların 50 milyon yıl önce Güney Asya'da yaşadığının düşünüldüğünü ifade ederek, yeni keşfedilen fosilin Pakistan ve Hindistan dışında bulunan ilk dört bacaklı balina fosili olduğunu belirtti.

Lambert, balinaların Güney Asya'dan Güney Amerika'ya göç etmiş olabileceğini söyledi.

Çalışmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.