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17:49 05 Nisan 2019
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    Beresheet isimli küçük robot Ay'ın yörüngesine yerleşti.

    İsrail, Ay'ın yörüngesindeki yedinci ülke oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Bilim
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    İsrail'in 'Beresheet' uzay aracı Dünya'dan fırlatılmasından 6 hafta sonra Ay'ın yörüngesine girdi.

    Beresheet'in uzaya fırlatılıp yörüngeye oturması ve sorunsuz çalışma sinyalleri vermesini İsrailli uzay araştırmacıları Başbakan Benyamin Netanyahu ile birlikte kutladı.
    © Fotoğraf : Israel To The Moon @TeamSpaceIL
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    Tümüyle özel yatırımcıların desteklediği ilk Ay misyonunu ve İsrail'den Ay'a ilk yolculuğu gerçekleştiren küçük robot, Ay'ın yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza attı.

    'Beresheet' planlandığı gibi 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine inerse, bunu başaran hem ilk özel hem de ilk İsrail misyonu olacak.

    Bu misyona İsrail devletine bağlı Hava Uzay Endüstrileri'nin (IAI) desteğiyle soyunan İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş SpaceIL'in Başkanı Morris Kahn, böylece Ay'ın yörüngesine giren ülkeler kulübüne 7. sıradan katıldıklarını, Ay'ın yüzeyine inmenin ise zaten kıyasa gerek olmadan kendi içinde başlı başına bir olay olduğunu belirtti. 

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    Kahn "Bundan bir hafta sonra Ay'a inerek, bunu daha önce yapmış üç süper gücün yanına ismimizi yazdırarak daha fazla tarih yazacağız. Bugün İsraill olmaktan gururluyum" dedi. 

    Kast ettiği üç süper güç uzay araştırmalarına büyük paralar harcamış Sovyetler Birliği (Rusya), ABD ve Çin. 

    Sadece 100 milyon dolar harcanan 'Beresheet' ise düşük maliyetli uzay araştırmaları adına zafer kazanma peşinde.

    Satürn
    © REUTERS / NASA
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    Yörüngesini alçaltarak ve yuvarlaklaştırarak inişe hazırlanacak olan küçük robot, Ay'ın 'Mare Serenitatis' bölgesine inmeyi başarırsa buarada birkaç Dünya günü kadar zaman geçirecek.  

    Manyetik alanlarla iligi ölçümler yapacak 'Beresheet', NASA'nın gelecekteki uzay araçlarının tam isabetli inişlerine yardımcı olması umulan küçük lazer geri yansıtıcı sistemini de taşıyor.

    Asıl misyonu ise İsrail'in uzay programını ilerletmek ve İsrailli çocuklara uzay araştırmalarına eğilmeleri için esin kaynağı olmak.

    Kurulduğu 2011 yılından beri 1 milyondan fazla çocukla buluşan SpaceIL personeli, şimdi de İsrail bayrağı taşıyan 'Beresheet'in görüntülerini paylaşarak çok daha fazla çocuğa ulaşıyor.

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