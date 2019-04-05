İsrail, Ay'ın yörüngesindeki yedinci ülke oldu

© Fotoğraf : Israel To The Moon @TeamSpaceIL Ay'a yolcu kalmasın: İsrail de uzay aracı gönderdi

Tümüyle özel yatırımcıların desteklediği ilk Ay misyonunu ve İsrail'den Ay'a ilk yolculuğu gerçekleştiren küçük robot, Ay'ın yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza attı.

'Beresheet' planlandığı gibi 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine inerse, bunu başaran hem ilk özel hem de ilk İsrail misyonu olacak.

Bu misyona İsrail devletine bağlı Hava Uzay Endüstrileri'nin (IAI) desteğiyle soyunan İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş SpaceIL'in Başkanı Morris Kahn, böylece Ay'ın yörüngesine giren ülkeler kulübüne 7. sıradan katıldıklarını, Ay'ın yüzeyine inmenin ise zaten kıyasa gerek olmadan kendi içinde başlı başına bir olay olduğunu belirtti.

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Kahn "Bundan bir hafta sonra Ay'a inerek, bunu daha önce yapmış üç süper gücün yanına ismimizi yazdırarak daha fazla tarih yazacağız. Bugün İsraill olmaktan gururluyum" dedi.

Kast ettiği üç süper güç uzay araştırmalarına büyük paralar harcamış Sovyetler Birliği (Rusya), ABD ve Çin.

Sadece 100 milyon dolar harcanan 'Beresheet' ise düşük maliyetli uzay araştırmaları adına zafer kazanma peşinde.

Israel just became the seventh nation to orbit the moon 🇮🇱 🌝 #IsraelToTheMoon



The Beresheet spacecraft has slipped into lunar orbit after a six-week journey.https://t.co/wDWy9E9Yuw — StandWithUs (@StandWithUs) 5 Nisan 2019

© REUTERS / NASA Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi

Yörüngesini alçaltarak ve yuvarlaklaştırarak inişe hazırlanacak olan küçük robot, Ay'ın 'Mare Serenitatis' bölgesine inmeyi başarırsa buarada birkaç Dünya günü kadar zaman geçirecek.

Manyetik alanlarla iligi ölçümler yapacak 'Beresheet', NASA'nın gelecekteki uzay araçlarının tam isabetli inişlerine yardımcı olması umulan küçük lazer geri yansıtıcı sistemini de taşıyor.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 Nisan 2019

Asıl misyonu ise İsrail'in uzay programını ilerletmek ve İsrailli çocuklara uzay araştırmalarına eğilmeleri için esin kaynağı olmak.

Kurulduğu 2011 yılından beri 1 milyondan fazla çocukla buluşan SpaceIL personeli, şimdi de İsrail bayrağı taşıyan 'Beresheet'in görüntülerini paylaşarak çok daha fazla çocuğa ulaşıyor.

HISTORY IN THE MAKING!



Israel is about to become the 4th country to ever land on the moon, as @TeamSpaceIL's Beresheet spacecraft is set to complete its' journey and reach the moon next Thursday (April 11th).#IsraelToTheMoon 🇮🇱🚀🌕 pic.twitter.com/QTU86kSYS8 — Israel ישראל (@Israel) 5 Nisan 2019

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