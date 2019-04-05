İsrail, Ay'ın yörüngesindeki yedinci ülke oldu

'Beresheet' planlandığı gibi 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine inerse, bunu başaran hem ilk özel hem de ilk İsrail misyonu olacak.
Bu misyona İsrail devletine bağlı Hava Uzay Endüstrileri'nin (IAI) desteğiyle soyunan İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş SpaceIL'in Başkanı Morris Kahn, böylece Ay'ın yörüngesine giren ülkeler kulübüne 7. sıradan katıldıklarını, Ay'ın yüzeyine inmenin ise zaten kıyasa gerek olmadan kendi içinde başlı başına bir olay olduğunu belirtti.
İsrailli #spaceIL şirketi #Ay'a gönderdiği #Beresheet Uzay Aracı'nın #Ay yörüngesine girdiğini ve 11 Nisan'da ilk iniş denemesini yapacağını açıkladı!..— TAKAT (@takatastronomi) 5 Nisan 2019
İlk Ay görüntülerini #Dünya'ya yollayan #Beresheet, Ay'ın ufkundan Dünya'nın doğuşunu da kaydetti.
Kaynak: @TeamSpaceIL pic.twitter.com/BEPKZMyyPn
Kast ettiği üç süper güç uzay araştırmalarına büyük paralar harcamış Sovyetler Birliği (Rusya), ABD ve Çin.
Sadece 100 milyon dolar harcanan 'Beresheet' ise düşük maliyetli uzay araştırmaları adına zafer kazanma peşinde.
Israel just became the seventh nation to orbit the moon 🇮🇱 🌝 #IsraelToTheMoon— StandWithUs (@StandWithUs) 5 Nisan 2019
The Beresheet spacecraft has slipped into lunar orbit after a six-week journey.https://t.co/wDWy9E9Yuw
Manyetik alanlarla iligi ölçümler yapacak 'Beresheet', NASA'nın gelecekteki uzay araçlarının tam isabetli inişlerine yardımcı olması umulan küçük lazer geri yansıtıcı sistemini de taşıyor.
#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 Nisan 2019
picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.
picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY
Asıl misyonu ise İsrail'in uzay programını ilerletmek ve İsrailli çocuklara uzay araştırmalarına eğilmeleri için esin kaynağı olmak.
Kurulduğu 2011 yılından beri 1 milyondan fazla çocukla buluşan SpaceIL personeli, şimdi de İsrail bayrağı taşıyan 'Beresheet'in görüntülerini paylaşarak çok daha fazla çocuğa ulaşıyor.
HISTORY IN THE MAKING!— Israel ישראל (@Israel) 5 Nisan 2019
Israel is about to become the 4th country to ever land on the moon, as @TeamSpaceIL's Beresheet spacecraft is set to complete its' journey and reach the moon next Thursday (April 11th).#IsraelToTheMoon 🇮🇱🚀🌕 pic.twitter.com/QTU86kSYS8
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